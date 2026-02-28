 / Calcio

Calcio | 28 febbraio 2026, 11:12

Calcio | Giusvalla, malore per Mattia Callandrone: "Cercheremo di dare il meglio anche per lui"

Calcio | Giusvalla, malore per Mattia Callandrone: &quot;Cercheremo di dare il meglio anche per lui&quot;

Non sono ore facili per il Il Giusvalla. Mattia Callandrone, difensore gialloazzurro, è stato infatti colpito da un malore nella giornata di giovedì. La società del presidente Biato si è subito stretta a fianco di uno dei propri giocatori più rappresentativi, con l'augurio di rivederlo all'interno del rettangolo verde nei prossimi mesi:

"Il nostro club è profondamente dispiaciuto nell'apprendere del problema di salute che ha colpito improvvisamente il nostro esperto giocatore e anima della squadra, Mattia Callandrone.

Auguriamo a Mattia una pronta e completa guarigione, e ci auguriamo di rivederlo presto in campo a condurre la nostra difesa!

La sua salute e il suo benessere sono la nostra priorità...e cercheremo di dare il meglio anche per lui!
_
Il Presidente, i dirigenti, lo staff tecnico ed i giocatori tutti del Giusvalla FC".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium