Calcio | Giusvalla, malore per Mattia Callandrone: "Cercheremo di dare il meglio anche per lui"

Non sono ore facili per il Il Giusvalla. Mattia Callandrone, difensore gialloazzurro, è stato infatti colpito da un malore nella giornata di giovedì. La società del presidente Biato si è subito stretta a fianco di uno dei propri giocatori più rappresentativi, con l'augurio di rivederlo all'interno del rettangolo verde nei prossimi mesi:

"Il nostro club è profondamente dispiaciuto nell'apprendere del problema di salute che ha colpito improvvisamente il nostro esperto giocatore e anima della squadra, Mattia Callandrone.

Auguriamo a Mattia una pronta e completa guarigione, e ci auguriamo di rivederlo presto in campo a condurre la nostra difesa!

La sua salute e il suo benessere sono la nostra priorità...e cercheremo di dare il meglio anche per lui!

_

Il Presidente, i dirigenti, lo staff tecnico ed i giocatori tutti del Giusvalla FC".