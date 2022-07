Calciomercato. Un colpo tira l'altro per la Carcarese. Dalla Priamar c'è il talento Bianchi, dal Vado Gabriele Bertoni (VIDEO)

Ancora giovani rinforzi per la rosa della Carcarese guidata da mister Chiarlone che annuncia altre due new entry: l’attaccante Luca Bianchi e il centrocampista Gabriele Bertoni.

Bianchi, leva 2004, arriva dal Priamar, dove ha giocato la scorsa stagione in Seconda Categoria, mentre per quanto riguarda il settore giovanile, oltre alla squadra rossoblu, ha militato anche per quattro stagioni con il Vado. Esterno d’attacco dal piede mancino, “è un giocatore di grandi doti e un ragazzo serio – afferma il direttore sportivo Edoardo Gandolfo -. In un ambiente sano come quello che troverà a Carcare, penso possa confermarsi anche su livelli più alti".

“Mi hanno parlato molto bene della Carcarese, ha un progetto serio e qui si respira un ottimo ambiente – dichiara Bianchi durante la sua presentazione - Spero di fare bene, per me e per la società. Non vedo l’ora di iniziare”.

Trepida attesa anche per il cellese Gabriele Bertoni, centrocampista leva 2003, proveniente dal Vado, club in cui ha passato gli ultimi cinque anni. La scorsa stagione ha giocato da titolare nel campionato della Juniores Nazionale. Mentre prima ha indossato le maglie di Albissola e Savona.

“Gabriele ha caratteristiche che si sposano bene con quelle degli altri centrocampisti in rosa – commenta Gandolfo - e sarà sicuramente un'opzione molto importante per il mister nel corso di questa stimolante stagione".

“Sono molto contento di aver scelto la Carcarese – le parole di Bertoni -, fin dai primi contatti ho notato molta fiducia da parte della società e spero di ripagarla sul campo. Il gruppo è formato da ottimi ragazzi, da cui cercherò di imparare il più possibile sotto il punto di vista calcistico e personale”.