Disputare una prova ordinata e uscire senza punti è un segnale da non sottovalutare per il Finale, soprattutto per come sono maturati gli ultimi risultati.

Troppe disattenzioni, anche in un contesto di una prova positiva, possono minare sia la fiducia del gruppo che, in prospettiva, anche la classifica.

C'è da lavorare e implementare la rosa, soprattutto per iniziare a ottenere quei frutti che, come sottolinea mister Ferraro, la rosa merita di raccogliere.