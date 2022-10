Calcio, Prima Categoria B: Latyr regala all'Aurora la vittoria al 98', il Millesimo cade al Rizzo nel finale

AURORA - MILLESIMO 1-0 (98' Latyr)

55' E' FINITA! L'AURORA CENTRA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA E SI GODE UNA SERATA IN VETTA SOLITARIA.

53' LATYR! ARRIVA IL GOL DELL'AURORA NEL FINALE! COLPO DI TESTA DEL DIFENSORE CHE ERA A UN SOFFIO DALLA SOSTITUZIONE. PEIRONE ARRABBIATISSIMO PER LA MANCATA USCITA DI RABELLINO.

50' si giocherà fino al 100', dieci i minuti di extra time assegnati da Rosso

49' Bella giocata di Muca a favorire il tiro di Rebella, conclusione che fotografa la partita delle due squadre. Tanta volontà, ma poca qualità

48' Bove alleggerisce la pressione dell'Aurora, mancino tra le braccia di Ferro

46' si entra nel recupero

45' espulso Volga, Millesimo in dieci. Il direttore di gara ha rilevato un insulto nei proprio confronti da parte dell'ex attaccante della Carcarese

40' esce proprio Rovere, Peirone lancia Raimondo per il finale di gara

39' match point sui piedi di Rovere. Ottimo il movimento a tagliare la retroguardia di casa, inefficace la stoccata verso la rete

35' contropiede Millesimo, bravo Ferro ad abbandonare la porta per anticipare Rovere

33' Oddone prova il destro in contro tempo a Ferro, l'idea c'è, l'esecuzione è poco felice

31' piazzato di Esposito dal limite, Rabellino lo aspetta sul primo palo

29' spuntano le prime coperte in panchina, un bicchiere di tè caldo inizia a diventare gradevole dopo un'estate torrida

28' gioco fermo, c'è Latyr a terra, crampi per il centrale dell'Aurora

21' triplo cambio Millesimo, escono Fabrizio Negro, Haxhiraj e Icardo, in campo Testoni, Gallo e Oddone

21' Torrengo sfonda a sinistra, il suo tiro cross probabilmente colpisce anche il palo esterno prima di finire la corsa sul fondo

18' secondo tempo meno brillante della prima frazione, entrambe le squadre hanno però gli uomini per trovare la giocata decisiva

14' la fiammata del Millesimo, Rabellino e i suoi si salvano in extremis. Occasionissima giallorossoa

10' inizia a ricorrere i cambi anche Adami, c'è Riolfo per Russo

3' destro di Delfino respinto in area, proteste Aurora per un presunto tocco di mano

1' intervallo breve si riparte subito al Rizzo

SECONDO TEMPO

45' Aurora più manovriera in questa fase finale, il Millesimo gioca per lo più su linee di gioco verticali

43' Rebella ha spazio per tentare il mancino dalla distanza. Buona l'intenzione, meno la realizzazione

40' pennellata di Esposito in area, Ognjanovic di testa appoggia a Rabellino

39' ammonito Franco

36' problema muscolare per Protelli, al suo posto entra Ferri

33' i ritmi non calano, ma c'è poca fluidità di manovra su entrambi i fronti nella fase centrale del primo tempo

22' ammonito Muca

21' tantissime azioni in pochi secondi. Prima è Rovere a calciare di controbalzo, trovando la serena risposta di Ferro, sul ribaltamento di fronte Rabellino respinge il destro dal limite di Bastoni, poi Piccardi si vede deviato in corner il tentativo scagliato dal cuore dell'area

19' punizione Aurora! Salta Latyr a due metri da Rabellino, il portiere si ritrova il pallone tra le mani

18' Esposito da posizione defilata calcia di dentro, l'ex Priamar va però distante dalla porta di Rabellino

13' meglio il Millesimo in questo avvio come conferma anche l'ultima azione rifinita da Icardo per Rovere. Ci sono un po' di problemi di distanze tra la mediana e la linea difensiva giallonera

11' Rovere a terra. Clima pepato in campo, tipico dei derby valbormidesi

7' c'è davvero un vento forte e fastidioso a Cairo, sicuramente condizionerà la partita

5' due occasioni in trenta secondi per l'Aurora. Prima è Torra a sfruttare il buco della retroguardia di casa, sprecando però a pochi passi da Ferro. Poi è il portiere a rischiare tantissimo, rinviando addosso a Torra: per il portiere fortunatamente la palla finisce sopra la traversa

3' si è partiti su ritmi sostenuti, le squadre non sembrano aver patito a livello mentale la lunga attesa

1' si parte! (finalmente)

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO 16:48: IL SIGNOR ROSSO E' ARRIVATO AL RIZZO, SI INIZIERA' VEROSIMILMENTE CON ALMENO UN'ORA E MEZZA DI RITARDO. COME TEMPISTICHE SI E' AL LIMITE, DATO CHE IL SOLE TRAMONTERA' POCO DOPO LE 19:00 E L'ILLUMINAZIONE DEL RIZZO NON E' SUFFICIENTE

AGGIORNAMENTO 16:25: QUASI UN'ORA DI ATTESA AL RIZZO, SI ATTENDE ANCORA L'ARROVO DEL SIGNOR ROSSO

Qualche minuto di attesa al Rizzo per il via di Aurora - Millesimo. Intoppo sulla via della valbormida per il signor Rosso di Albenga, in arrivo a breve presso l'impianto cairese.

Le formazioni

AURORA: Ferro, Delfino, Torrengo, Piccardi, Ognjanovic, Ndiaye, Russo, Rebella, Muca, Esposito, Bastoni.

A disposizione: Casanova, Jurchescu, Venturino, Longagna, Ogici, Pizzolato, Riolfo, Castelli, Laudando,

Allenatore: Adami.

MILLESIMO: Rabellino, Bove, F. Negro, Protelli, Franco, Icardo, Morielli, Haxhiraj, Rovere, Torra, Volga

A disposizione: Castiglia, Testoni, Bertuzzo, Ferri, Gallo, Raimondo, Oddone, Ciravegna, L. Negro.

Allenatore: Peirone

Arbitro: Rosso di Albenga