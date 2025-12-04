Giudice Sportivo, Promozione. Ghiande e pane masticato verso i guardalinee, tra i giocatori si arriva a quattro giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 26/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZZINO DAVIDE (CAPERANESE 2015)
BOERO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
GARE DEL 30/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 SANTERENZINA e DIFFIDA
Per la condotta dei propri sostenitori i quali al 38' st colpivano con alcune ghiande l'AA2 alla schiena e alla
testa, senza provocare conseguenze lesive.
Euro 200,00 CAPERANESE 2015
Durante la gara un sostenitore della società rivolgeva nei confronti della terna, frasi gravemente irriguardose
ed ingiuriose.
Al termine della stessa riusciva ad entrare nella zona spogliatoi continuando ad insultare la terna arbitrale
cercando il contatto fisico, grazie all'intervento di alcuni dirigenti della società veniva allontanato.
Euro 150,00 SAVONA F.B.C. 1907
Per condotta dei propri sostenitori i quali al 35' st lanciavano del pane masticato verso il ddg e AA1 senza
colpirli.
Euro 125,00 LITTLE CLUB JAMES
Per la condotta dei propri tifosi i quali dal 40' st rivolgevano espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti
della terna.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 1/2026
PANGALLO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)
Nel corso di un confronto fra le due squadre, entrava sul tdg e metteva le mani sul volto di un avversario.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 1/2026
BARONE ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (I INFR)
PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 1/ 1/2026
BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
COSTAMAGNA DAVIDE (SAVONA F.B.C. 1907)
SQUALIFICA FINO AL 18/12/2025
COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (II INFR)
BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARSIGLIA MARCO (CAPERANESE 2015)
MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ALESSI DIEGO (FINALE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ANGELI ELIO ASCANIO (LEGINO 1910)
Al 49' st, a gioco fermo, dopo aver ricevuto una tirata di capelli da un avversario, reagiva colpendo
quest'ultimo con una testata al volto che lo faceva cadere a terra.
CASALEGNO ALBERTO (LITTLE CLUB JAMES)
Al 49' st, a gioco fermo, afferrava dai capelli un avversario quindi, dopo il provvedimento di espulsione, ,
prima di abbandonare il tdg, colpiva con un pugno al volto un avversario facendolo cadere a terra, senza
provocare conseguenze lesive. (sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TRUCCO MATTIA (PRAESE 1945)
Al 43' st, dalla panchina, rivolgeva ad un dirigente avversario alcune espressioni ingiuriose quindi veniva a
contatto fisico con un altro dirigente, senza provocare conseguenze lesive sanzione ridotta per le scuse
presentate a fine gara)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
Al 39' st, a seguito di un'ammonizione, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e blasfeme. Alla notifica del
provvedimento di espulsione si avvicinava al ddg con fare minaccioso ma veniva bloccato dai compagni e
portato fuori dal tdg (sanzione ridotta per la tenuità delle espressioni utilizzate)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASONI PIETRO (CAPERANESE 2015)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CAMERA LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)
Al termine della gara e fuori dal tdg, colpiva con una manata un avversario senza provocare conseguenze
lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)
Al termine della gara e fuori dal tdg, rivolge espressioni ingiuriose e minacciose ad un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BARISON STEFANO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MORCHIO ALESSANDRO (SAN CIPRIANO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
ZUNINO ELIA (SAVONA F.B.C. 1907)
SILICANI AHARON (SERRA RICCO 1971)
GALATOLO PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)
EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (CA DE RISSI SG)
BACIGALUPO THOMAS (CALVARESE 1923)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
OWUSU ANSAH DERRICK (CALVARESE 1923)
BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PIEROTELLO CHRISTIAN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
RENDA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PARODI ALESSIO (PRAESE 1945)
PAGLIARULO ANTONIO (SAMMARGHERITESE 1903)
CAROZZA NICOLO (SAMPIERDARENESE)
VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)
GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)
COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
REPETTO EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)
CANNAVO SAMUELE (SUPERBA CALCIO 2017)
LANZA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
AMENDUNI MATTIA (ALBISSOLE 1909)
BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
AICARDI NICOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MAURIZIO UMBERTO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SANTUNIONE FABIO (CANALETTO SEPOR)
PANNONE ANTONIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ARZARELLO DARIO (FINALE)
BELVEDERE ANDREA (FINALE)
FERRARA LUCA (FINALE)
BRUNI EMANUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)
NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
AVANZINO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
CHAVES MONCADA MANUEL R. (LITTLE CLUB JAMES)
COSTA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
LEPRI GIANLUCA (MASONE)
OTTONELLO SAMUELE (MASONE)
BAUSANO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)
ROGNA ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
MASSA MATTEO (PONTELUNGO 1949)
PIU GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
RASO ANDREA (PRAESE 1945)
FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)
GAGGERO FEDERICO (SAMPIERDARENESE)
COMOTTO DAVIDE (SAN CIPRIANO)
PIROTTO MANUEL (SAVONA F.B.C. 1907)
ACQUANITA LUCA (SERRA RICCO 1971)
NDOJ RONALDO (SERRA RICCO 1971)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)