04 dicembre 2025

Calcio. Il Pietra va e supera 4-1 anche l'Arenzano, Moraglia: "Per loro un gran primo tempo, poi siamo cresciuti a livello tecnico e caratteriale" (VIDEO)

"Non vogliamo lasciare niente, se anteponiamo il noi all'io possiamo fare grandi cose"

Quindici gol realizzati in tre partite, la vetta a un punto e soprattutto la capacità di reagire anche di fronte alla prime avversità.

Il Pietra Ligure ieri sera ha lanciato l'ennesimo segnale al campionato, superando in rimonta 4-1 l'Arenzano. Mister Moraglliah a sottolineato i meriti della squadra di mister Cocco durante la prima frazione, ma nel corso della ripresa i biancocelesti sono saliti di tono, mettendo a segno addirittura quattro reti.

Anteporre il "noi" all'"io: è questa la formula magica del tecnico ponentino, soprattutto per riuscire a sfruttare nel migliore dei modi un organico ampio e profondo. Non a caso il Pietra ha saputo cambiare marcia in campionato, conquistando anche l'accesso alla finale di Coppa Italia d'Eccellenza.

Mattia Pastorino

