Ancora applausi per i ragazzi del Savona e tanto orgoglio per mister Frumento per l'ennesimo risultato positivo in questo avvio di stagione ricco di mille difficoltà.

Il tecnico dopo lo 0-0 di oggi pomeriggio contro il Quiliano & Valleggia ha parlato della situazione societaria, ma anche dei piccoli passi in avanti che questa squadra sta compiendo a livello di tenuta atletica.