Rugby. Il movimento ligure piange Giorgio Malaspina

La Liguria ovale piange la scomparsa di Giorgio Malaspina, venuto a mancare oggi a Genova all'età di 96 anni. Arbitro emerito, tutor fino all'anno passato e sempre presente ai raduni e ai corsi regionali fino a settembre scorso, ha cresciuto e accompagnato intere generazioni di arbitri liguri che ora lo ricordano con immenso affetto.

Malaspina aveva iniziato ad arbitrare nel 1966 dopo una carriera da giocatore a livello regionale, arrivando a dirigere la massima serie dei tempi, cioè la A. Dopo aver raggiunto il limite di età per l'arbitraggio è diventato istruttore e osservatore nazionale e responsabile degli arbitri liguri. Nel 2015 gli è stata conferita la targa "CHIASEROTTI" da parte del C.I.A.R.

Il Presidente del Comitato Ligure, Roberto Lucchina: "È con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Giorgio Malaspina, l'arbitro per antonomasia. Nel corso della sua carriera ha diretto innumerevoli generazioni di rugbisti, me compreso. Sempre preciso, puntuale, mai sopra le righe ma fermo e deciso, con lui se ne va un pezzo di storia del rugby ligure e perdiamo un grande uomo e un vero amico".

I funerali avranno luogo giovedì 4 dicembre alle ore 9.00 presso la chiesa di San Giovanni Battista in via Prasca, a Genova (Quarto).

Il Comitato e tutto il rugby ligure si uniscono al dolore della famiglia.