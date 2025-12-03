Calcio, Eccellenza. Un'altra goleada per il Pietra, nella ripresa Arenzano ribaltato 4-1. Ora la vetta è a -1

PIETRA LIGURE - ARENZANO 4-1 (54' Insolito, 65' Rovere, 73' Faedo, 49' Leo - 15' Damonte)
45'+4' finisce qui la sfida! Il Pietra con un gran secondo tempo ribalta l'ottimo Arenzano della prima frazione e si porta a -1 dalla vetta.
45'+4' intervento di eccessiva foga per Sogno su di un avversario, ammonito il centravanti pietrese.
45' si giocherà ancora per 4'.
42' esordio per Delicato che prende il posto di Malagrida.
41' c'è spazio anche per Pavese e Iorio nei biancocelesti, fuori vanno Ravoncoli e Rovere. Nell'Arenzano Cicirello prende il posto di Pastorino.
34' POKER PIETRA! Bagna l'esordio con un gran gol Omar Leo, bravo a colpire la sfera al limite dell'area trovando il palo interno che la trasforma in rete.
33' lascia il campo Dominici per il Pietra, al suo posto Sogno.
28' doppio cambio per l'Arenzano: dentro Croce e Secco, fuori vanno Bruzzone e Corengia.
28' TRIS PIETRA! Pasticcio della retroguardia arenzanese, ne approfitta Faedo che di testa si inventa un pallonetto facile facile.
27' punizione per l'Arenzano con Rovere che non si allontana e Pastorino che gli calcia addosso: ammonito il numero dieci pietrese.
24' cambia anche mister Moraglia: dentro Faedo, esce Insolito. Risponde la panchina genovese con Pellicciari per Sakhi.
22' tenta la conclusione al volo dal limite Rovere sugli sviluppi di un calcio d'angolo, respinge la difesa avversaria.
20' SORPASSO PIETRA! Un'altra discesa di Leo, stavolta c'è Rovere puntuale sul pallone a insaccare alle spalle di Faggiano.
18' prima sostituzione per mister Cocco: lascia il campo Damonte, al suo posto Minardi.
17' altro cartellino giallo, stavolta per Sakhi che interviene in maniera irruenta su Leo.
15' sovrapposizione di Leo che si rende pericoloso col cross da sinistra, non ci arriva per un nulla Dominici.
13' dagli sviluppi dell'angolo occasionissima per il Pietra con la squadra genovese che si salva in qualche modo, poi il signor Ucci segnala un fallo in favore di Faggiano. Si accende però un parapiglia: ammoniti sia l'estremo difensore che Dominici.
12' rimpallo sul rinvio dell'Arenzano che favorisce Dominici, Lagorio provvidenziale a deviare in corner.
9' PAREGGIO DEL PIETRA! Filtrante al bacio di Malagrida che trova l'inserimento di Insolito che con un diagonale impeccabile rimette la gara sui binari della parità.
7' confusione nell'area dell'Arenzano, resta a terra un giocatore del Pietra dopo una serie di scontri.
3' si apre con marca arenzanese la ripresa: punizione dai venti metri circa del Pitu Pastorino che sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Balducci.
1' si riparte con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione.
SECONDO TEMPO
45' finisce qui una prima frazione di gioco piacevole nel ritmo e nella qualità del gioco messa in campo da entrambe le compagini.
41' azione avvolgente dell'Arenzano che spazia da destra a sinistra e viene chiusa ancora a destra con la conclusione di Sakhi, parata a terra da Balducci.
36' primo cartellino giallo dell'incontro, è ai danni di Gabri Insolito. Sta intanto calando il ritmo dell'incontro, specialmente da parte Arenzano.
33' incredibile salvataggio della difesa ospite sulla conclusione dal limite di Malagrida, libera la sua area e rifiata la squadra di Cocco.
32' punizione ben ingegnata dal Pietra ma Dominici viene anticipato all'ultimo sul secondo palo.
27' grande slalom di Sakhi che mette Damonte tutto solo davanti a Balducci e insacca, ma il secondo assistente alza la bandierina. Grandi perplessità arenzanesi.
24' ancora una punizione in favore della squadra di mister Moraglia, Insolito regala però solo l'illusione del gol: palla alta di un soffio sulla traversa.
20' ghiottissima occasione per il raddoppio sulla testa di Damonte che stavolta alza troppo la mira sul cross dalla sinistra.
18' colpisce ancora la barriera Insolito, con la palla che si impenna e Faggiano che ne perde il controllo. Ma c'è il fallo ai suoi danni secondo il direttore di gara.
17' reagisce immediatamente il Pietra conquistando una punizione dal limite, Insolito calcia però sulla barriera e poi viene atterrato nuovamente. Altra chance da qualche metro indietro.
15' VANTAGGIO ARENZANO! Damonte scappa alla marcatura di Ravoncoli e riesce a trovare l'angolo giusto per battere Balducci.
11' conquista il primo corner del match Dominici, non sortisce però nessun effetto il tiro dalla bandierina per il Pietra.
7' squadre partite a viso aperto, ritmi altissimi da ambo i lati.
2' subito molto aggressiva la squadra genovese che nell'area pietrese reclama un tocco con una mano. Per il signor Ucci non c'è nulla.
1' dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, si parte!
PRIMO TEMPO
Queste le scelte dei due tecnici.
PIETRA LIGURE: Balducci; Pili, Ravoncoli, Odasso, Leo, Insolito, Dominici, Rovere, Malagrida, Prudente, Fatnassi.
A disposizione: Duberti; Gasco, Delicato, Sogno, Aicardi, Faedo, Pavese, Siriu, Iorio.
Allenatore: A. Moraglia
ARENZANO: Faggiano; Prisco, Carrega, Lagorio, Andreetto, Bonanno, Corengia, Bruzzone, Damonte, Pastorino, Sakhi.
A disposizione: Tredici; Agostino, Bottino, Baroni, Secco, Pellicciari, Minardi, Croce, Cicirello.
Allenatore: M. Cocco
Arbitro: Ucci di Genova
Assistenti: Sorace e Ingenito di Genova
Potrebbe diventare uno dei mercoledì sera più significativi della loro storia recente quello che si apprestano a vivere Pietra Ligure e Arenzano, nel recupero della decima giornata rinviata due settimane or sono a causa del maltempo.
Da un lato, quello biancoceleste, l'occasione giusta per sfruttare il "magic moment" delle ultime settimane tra coppa e campionato, mettendo la testa nelle zone più soleggiate della classifica. Dall'altro, in casa rossocrociata del grande ex mister Cocco, il mercoledì sera porta la chance per dimenticare subito la sconfitta dello scorso weekend e agganciare il treno della salvezza.