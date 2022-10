Calcio. Promozione, 5^ giornata: nel savonese spiccano Legino-Carcarese e Bragno-Celle Varazze, il Soccer Borghetto ospite della Campese

Nessuna squadra a punteggio pieno dopo appena quattro giornate e tanto equilibrio dalla vetta ai bassifondi della graduatoria.

La Promozione di quest'anno si conferma un campionato incerto, appassionante e pronto a regalare sorprese domenica dopo domenica. Anche la 5^ la giornata offre tanti spunti da ponente a levante, con numerose sfide di cartello dall'esito tutt'altro che scontato.

Partendo dal savonese, spiccano Bragno-Celle Varazze e Legino-Carcarese: nel match del "Ponzo" la formazione di Monte cercherà di regalarsi un altro risultato di prestigio in questo inizio di stagione spumeggiante, mentre i biancoblu vanno alla ricerca di quella continuità fin qui venuta a mancare. Da tenere d'occhio anche la sfida tra verdeblu e biancorossi: Tobia e Chiarlone puntano a un cambio di passo per allontanarsi subito dalla zona calda.

Il programma sarà aperto alle 14.30 da Ospedaletti e Pietra Ligure, determinate a dare una significativa accelerata al proprio cammino. Il Ventimiglia capolista sarà ospite dell'ambizioso Ceriale, attualmente a -2 dalla vetta, mentre nel genovese riflettori puntati sulla super sfida tra Serra Riccò e Praese, due delle grandi favorite alla promozione in Eccellenza.

Completano in quadro Baia Alassio-GolfoDianese (in palio punti pesanti per la salvezza), Campese-Soccer Borghetto e Borzoli-Sampierdarenese.