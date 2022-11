Sabato prossimo a Savona, si inaugura la mostra "Il Porto di Savona Vado, ieri e oggi nelle foto della Compagnia Pippo Rebagliati"

Sabato 12 novembre alle ore 16:30 presso la Sala dei Facchini del C.R.A.L. "Pippo Rebagliati" in Via dei Carpentieri n. 5 a Savona (SV) si darà il via alla mostra fotografica permanente organizzata dall'agenzia fotogiornalistica Realy Easy Star "Il Porto di Savona Vado ieri e oggi nelle foto della Compagnia Pippo Rebagliati".

Attraverso l'apparato iconografico, sarà possibile rivivere il lavoro dell'uomo nei Porti di Savona e Vado Ligure, partendo dalle foto storiche dell’archivio del Circolo fotografico CRAL Pippo Rebagliati, per giungere alle immagini attuali realizzate da Paolo Bolla/ CULP.

Un evento culturale di grande interesse e impatto sociale che vanta il patrocinio e la collaborazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, della Città di Savona, dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, ISOMAR, Unione Utenti del Porto Savona Vado, della Fondazione de Mari, del CRAL Pippo Rebagliati, della Compagnia Unica Lavoratori Pippo Rebagliati e del Patrocinio del Comune di Vado Ligure.

Nel medesimo pomeriggio verrà presentato in prima assoluta nazionale il libro dall'omonimo titolo pubblicato da Lisianthus editore.

Grazie ai testi e all’esaustivo apparato iconografico, contenente immagini storiche e attuali inedite realizzate all’interno delle stive delle navi e sulle banchine del porto, sarà possibile rivivere il lavoro dell'uomo nei Porti di Savona e Vado Ligure e delle aziende che ne fanno parte, anche tramite le testimonianze e i ricordi dei lavoratori della Compagnia Pippo Rebagliati.

Si analizza anche il rapporto tra il Porto, la Città di Savona, il Comune di Vado Ligure, la Regione Liguria e come questa relazione influenzi l'intera Penisola italiana, gli scambi internazionali e il mondo del turismo, attraverso le varie epoche fino ai giorni nostri.

All’inaugurazione interverranno il Sindaco di Savona, l’avvocato Marco Russo e la sindaca di Vado Ligure, la dottoressa Monica Giuliano. Sarà presente altresì il dottor Paolo Piacenza Segretario Generale Dell’Autorità Portuale del Mar Ligire Occidentale, il dottor Massimiliano Amoretti, in qualità di rappresentante de l’Unione Industriali, ISOMAR e l’Unione Utenti del Porto di Savona. Saranno presenti Alberto Panigo Console della Compagnia CULP Pippo Rebagliati, Franco Cosa Presidente del CRAL Pippo Rebagliati.

Un evento atteso e culturalmente imperdibile per analizzare la storia del Porto di Savona e Vado Ligure, da sempre lustro della Regione Liguria e dell’intera penisola italiana.

Realy Easy Star e Lisianthus Editore hanno avuto il piacere di poter constatare la passione che ha unito e che continua a unire uomini, aziende e società che lavorano all’unisono per la crescita e la valorizzazione del Porto Savona Vado, centro nevralgico del Mediterraneo.