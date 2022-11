Sanremo: terminata la prima tappa del Campionato Invernale delle ‘Dragon Winter Series’

Progettate l’anno scorso, con un gran lavoro di divulgazione da parte dello Yacht Club Sanremo, si sono svolte questo week end le prime Winter Series per la classe Dragone, grazie anche al consueto prezioso appoggio del Comune di Sanremo.

Equipaggi provenienti da tutta Europa si ritroveranno ogni mese a Sanremo per queste bellissime regate. Una Sanremo che ha regalato Tre giorni di vento da levante tra gli otto ed i venti nodi con perfette condizioni meteo per regatare: cinque le prove portate a termine, con uno scarto applicato, con la vittoria di Uae 17, davanti a Ita 79 con al timone Andrea Zaoli. Terzo posto per Ger 1232, del tedesco Christian Einfeldt.

I Dragoni torneranno per la seconda tappa dal 16 al 18 Dicembre, per poi rivedersi con l’anno nuovo con la terza e quarta tappa del Campionato Invernale, in calendario a Gennaio e Febbraio 2023.