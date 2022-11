Calcio. Un altro esonero in Eccellenza, Paglia saluta l'Angelo Baiardo

Arriva un altro cambio in panchina in questo avvio di settimana ed era prevedibile dopo il varo del nuovo regolamento.

Oggi scade infatti il termine ultimo per gli allenatori per poter tornare subito in pista nonostante siano stati esonerati.

Ieri sera la "collana" si è allungata in Eccellenza, con la rottura tra l'Angelo Baiardo e mister Paglia.

"L'Unione Sportiva Baiardo 1946 comunica ufficialmente di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con il tecnico della prima squadra Claudio Paglia.