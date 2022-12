Calcio, Coppa Italia Promozione. VINCE LA NEBBIA, RINVIATA CARCARESE - PRAESE

CARCARESE - PRAESE 0-0

Il saluto dal Candido Corrent ai nostri lettori, si chiude una della webcronache più brevi del nostro quotidiano.

10' TRIPLICE FISCHIO! TUTTI A CASA!

9' semiriscaldamento in campo per le due squadre, si palleggia in attesa della decisione di Trabucco

7' partita ancora sospesa, la visibilità va a momenti, ma ovviamente non si può sospendere il match ogni 5 minuti...

6' Trabucco sospende momentaneamente il gioco, ora la visibilità è davvero scarsa

5' la webcronaca sarà particolarmente sintetica, si fa fatica a vedere nell'altra metà del campo

3' ottima doppia risposta di Delfino, partono forte gli ospiti. Ottimo il primo intervento su Gaggero

1' si parte! (seppur la nebbia stia nuovamente calando)

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO 20:40 la nebbia si sta lentamente alzando, a minuti Carcarese e Praese scenderanno in campo

Situazione in stand by a Carcarese dove il via del match tra Carcarese e Praese è stato rinviato alle 20:45.

La visibilità da una parta all'altra, necessaria per il regolare via della sfida, al momento non è garantita.

Il direttore di gara farà un sopralluogo tra circa mezz'ora, poi arriverà la decisione finale.

CARCARESE: Delfino, Moretti, Mombelloni, Bonifacino, Spozio, Revello, Freccero, Bertoni, Gamba, Brignone, Canaparo

A disposizione: Giribaldi, Alò, Bianchi, Manfredi, Basso, De Matteis, Gavarone, Frumento, Prina

Allenatore: Chiarlone

PRAESE: Scatolini, Decerchi, Damoia, Ymeri, Andreoni, Albertoni, Gaggero, Dimolfetta, Curabba, Morando, Tosi.

A disposizione: Gastaldo, Cosmi, Cristofaro, Rusca, Amedeo, Cacciani, Bruzzone, Piroli, Raso.

Allenatore: Carletti

Arbitro: Trabucco di Chiavari

Assistenti: Roscelli e Cantoni di Chiavari