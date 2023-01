Calcio. Carcarese, serata da big! Biancorossi scintillanti, Praese condannata al primo ko della stagione

CARCARESE - PRAESE 3-1 (26' Alò, 63' Brignone, 87' Brovida - 78' Flachi)

FINISCE QUI LA SFIDA! CHE PRESTAZIONE DELLA CARCARESE, CHE SUPERA 3-1 LA PRAESE GRAZIE AI GOL DI ALO', BRIGNONE E BROVIDA. Genovesi al primo ko della stagione, il Pietra resta a +5 in testa alla classifica

92' ultimi assalti dei genovesi, che collezionano angoli in serie in questo finale: Morando da fuori colpisce troppo d'esterno, Giribaldi può tirare un sospiro di sollievo

90' scocca ora il novantesimo, saranno cinque i minuti di recupero

87' BROVIDA CALA IL TRIS, rasoterra mancino sul primo palo che trafigge Scatolini. La Carcarese mette una seria ipoteca sui tre punti

86' Brovida e Moretti per Bonifacino e Basso, ultimi cambi ordinati da Chiarlone

82' finale incandescente al "Corrent": la Praese ora vuole a tutti i costi il 2-2, la Carcarese cerca di chiudere bene gli spazi e di pungere in contropiede

78' LA PERLA DI FLACHI RIMETTE IN CARREGGIATA LA PRAESE, diagonale dal limite di controbalzo devastante per potenza e precisione, nulla può Giribaldi, 2-1 il nuovo parziale

77' Rusca lascia il posto a Bruzzone

76' Basso e Tosi si vedono sventolare il giallo per reciproche scorrettezze

73' la Carcarese continua a sviluppare un ottimo gioco: Bonifacino in mezzo a cercare Revello, il suo colpo di testa si perde di poco a lato

71' è il turno di Revello, esce Alò tra gli applausi del Corrent

70' Stabile per Ymeri, Carletti cerca di mischiare le carte nel tentativo di riaprire la gara

66' miracoloso Giribaldi sul colpo di testa ravvicinato di Gaggero, ma era in fuorigioco l'esterno genovese

63' BRIGNONE! IL RADDOPPIO DELLA CARCARESE! Gavarone mette in mezzo un pallone invitante su cui si avventa di testa l'ex Albenga e Savona, incornata vincente e Scatolini è battuto per la seconda volta

62' un cambio per parte: nella Praese dentro Flachi al posto di Curabba, Chiarlone inserisce invece Prina per Bertoni

60' Morando su punizione trova nuovamente la barriera di casa, genovesi a caccia del pari

59' cartellino giallo per Bonifacino, ammonito per proteste il giocatore biancorosso

59' si sta accendendo la gara in questa fase, squadre più lunghe e interventi sempre più duri

57' Brignone in area libera il destro reclamando un tocco di mano di un giocatore ospite, braccio attaccato per il direttore di gara che concede semplice rimessa laterale ai padroni di casa

54' ancora Alò da fuori, pallone colpito troppo con l'esterno che si spegne sul fondo.

53' Morando ci prova su punizione dalla lunghissima distanza, il numero uno biancorosso si accartoccia e para senza problemi

52' giallo per Brignone

51' Giribaldi fa buona guardia sul primo palo dopo il tentativo di Curabba da posizione defilata

46' si ricomincia! Nella Carcarese c'è Gavarone al posto di Briano, Praese con la novità Fedri, fuori Cristofaro

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con la Carcarese meritatamente in vantaggio per 1-0 sulla Praese. Decide la rete di Alò al 26', tra poco il racconto della ripresa

45' due minuti di recupero

43' si avvicina l'intervallo, Praese leggermente più propositiva, ma in ripartenza si aprono ripartenze interessanti per la Carcarese

33' Morando col destro trova deviazione della barriera e tiro dalla bandierina, la difesa valbormidese riesce a spazzare

31' Tosi salta un paio di avversari prima di subire fallo proprio all'ingresso dell'area, l'arbitro concede punizione dal limite tra le proteste della Praese. Espulso un componente della panchina biancoverde

28' fatica a scuotersi la formazione genovese, prova fin qui convincente da parte della squadra di mister Chiarlone, meritatamente in vantaggio fin qui

26' CARCARESE IN VANTAGGIO! Grandissimo gol di Alò! Potente destro dal limite che accarezza la parte inferiore della traversa prima di terminare la sua corsa in fondo al sacco

23' Scatolini in presa alta rischia grosso non trattenendo il pallone, si genera una mischia nei pressi dell'area piccola in cui l'arbitro ravvisa un fallo da parte di Basso su un difensore avversario

19' bella azione manovrata da parte dei padroni di casa: Alò in mezzo trova la testa di Brignone, ma la sua incornata è troppo centrale per impensierire il portiere biancoverde

15' Alò di prima cerca Basso in profondità, pallone leggermente lungo che viene raccolto da Scatolini

13' insidiosa punizione di Morando, Giribaldi non si fida della presa e devia in angolo

11' iniziativa anche da parte della Praese, viene però ravvisata una posizione di offside da parte di Morando e l'occasione sfuma

9' Alò recapita in area la sfera, ha la meglio la difesa genovese

8' padroni di casa spigliati e che cercano di tenere alto il baricentro, Mombelloni guadagna un'interessante punizione dal lato corto dei sedici metri

5' fasi di studio in queste prime battute, al "Corrent" è una serata climaticamente mite per il periodo

1' si parte! Carcarese in maglia biancorossa, completo verde con calzoncini bianchi per la Praese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Basso, Brignone, Briano

A disposizione : Delfino, Gavarone, Brovida, Canaparo, Prina, Moretti, Freccero, Frumento, Revello

Allenatore : Chiarlone

PRAESE: Scatolini, De Cerchi, D'Amoia, Ymeri, Andreoni, Rusca, Gaggero, Cristofaro, Curabba, Morando, Tosi

A disposizione : Ghizzardi, Amedeo, Stabile, Raso, Bruzzone, Monte, Fedri, Rosati, Flachi