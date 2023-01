Calcio. Vado - Castellanzese dura meno di un quarto d'ora, infortunio per l'arbitro Dorillo

Non è durata nemmeno un quarto d'ora la partita tra Vado e Castellanzese, valida per il turno infrasettimanale di Serie D.

A verbale resterà solo il mancino da fuori area di Di Renzo parato da Pilotti, pochi istanti prima dell'infortunio all'arbitro Dorillo.

Il direttore di gara ha avuto un risentimento all'altezza del polpaccio, tanto che, già dopo pochi secondi, si è capito che la gara sarebbe stata sospesa.

La Castellanzese ha disputato una breve sessione di allenamento nel complesso del "Dagnino", attiguo al Chittolina (mister Mazzoleni non ha fatto mancare i propri ringraziamenti per l'ospitalità alla famiglia Tarabotto), ma anche i rossoblu hanno approfittato dell'occasione per una mini seduta.

Non resta che attendere quindi che attendere la data del recupero: si ripartirà ovviamente dal 13 minuto con il risultato fissato sullo 0-0.