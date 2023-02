Calcio. Campomorone. Mister De Lucia amareggiato dopo il ko di Albenga: "Loro forti, non hanno bisogno di aiuti" (VIDEO)

Il gol annullato al Campomorone sul risultato di 1-1 è stata una sorta di sliding door sull'esito del match dell'Annibale Riva.

Tanto il rammarico per i genovesi, colpiti dalla doppietta di Sogno (contestato anche il penalty assegnato dall'arbitro Donati) e dalla rete di Mariani.

Mister Silvestro De Lucia non risparmia i complimenti agli avversari, in particolar modo a mister Buttu e al centravanti argentino (salutato anche nel momento della sostituzione), ma la direzione di gara del fischietto chiavarese resta per lui difficile da digerire: