Calcio, Prima Categoria. Continua la lotta in vetta al girone A, passaggi decisivi nella zona spareggi all'interno del gruppo B

Partendo dal girone A il sospetto che lo scontro diretto tra Camporosso e Pontelungo si rivelerà determinante per l'assegnazione della promozione diretta sta diventando quasi una realtà.

Solo uno scivolone improvviso di una delle due contendenti potrebbe infatti cambiare la carte in tavola.

Sulla carta gli impegni delle due big appaiono non tra i più complicati (rossoblu in casa della Virtus e Pontelungo pronto a ricevere il Mallare).

Molto interessante a Loano il match tra la San Francesco e il Vadino, una delle squadre più in forma del momento, mentre la Val Bormida proporrà il doppio derby Altarese - aurora e Millesimo - Plodio.

Spicca per importanza, nelle rispettive zone spareggi anche Andora - San Filippo Neri Yepp Albenga.

Nel girone B l'ennesima caduta del Pra regala un'altra occasione di allungo definitivo al Quiliano & Valleggia, ospite dello Speranza, riaprendo totalmente i giochi in zona playoff.

Una zona retrocessione che potrà evolvere non poco a seconda del risultato tra Città di Cogoleto e Letimbro, con i gialloblu di Oliva chiamati a non perdere per mantenere almeno il gap di cinque punti dopo un campionato sottotono.