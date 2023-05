Calcio. Esame ok a Coverciano per Cesar Grabinski, arriva l'abilitazione a osservatore

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi osservatori che si sono diplomati al termine degli esami finali e dopo aver seguito nelle aule di Coverciano, lo scorso febbraio, le 72 ore di programma didattico, dedicate in maniera specifica allo scouting in ambito calcistico.

“Questo corso ha messo in evidenza anche dei nomi noti che già fanno questo lavoro” ha sottolineato il coordinatore del corso, Marco Zunino, che poi si è soffermato sulle modalità degli esami finali. Gli allievi hanno infatti dovuto affrontare una prova scritta divisa in tre parti, visionando tre diverse partite: nella prima hanno effettuato un ‘monitoraggio’ sui ventidue giocatori scesi in campo, quindi hanno realizzato una scheda su un ‘calciatore-obiettivo’ e un’altra su un ‘allenatore-obiettivo’. “Il monitoraggio – ha proseguito Zunino – rappresenta il ‘fulcro’ del corso, ovvero la capacità di raccogliere informazioni sui ventidue titolari.

Quella ‘calciatore-obiettivo’ è la prova ‘classica’ del corso, con l’osservatore che deve essere in grado di scegliere un calciatore di una delle due squadre in campo che potrebbe essere utile al proprio club. Infine la terza prova, quella ‘allenatore-obiettivo’, è la più particolare, perché il candidato può promuovere o meno un tecnico, valutando se l’allenatore possa andare bene per la propria squadra in base a ciò che ha visto sul terreno di gioco”.

Alla luce delle prove effettuate il migliore del corso è risultato essere Jari Iachini, figlio dell’allenatore Beppe, che si è diplomato con il voto di 110 e lode. Da segnalare inoltre gli esami di Gianluca Mosele; dello scout della Fiorentina, Cesar Maximiliano Grabinski; di Leonardo Simoni, scout dell’Inter e figlio dell’ex allenatore Luigi, e di Filippo Boniperti, nipote di Giampiero, ex calciatore e poi dirigente della Juventus.Di seguito, l’elenco completo degli osservatori diplomati e ufficializzati con i comunicati ufficiali numero 363 e 368: Riccardo Adinolfi, Alessandro Ambrosetti, Francesco Anastasio, Andrea Bevilacqua*, Filippo Boniperti, Patrizio Cardinale, Alessandro Carnaghi*, Alessio Caruso, Giacomo Cioni, Gabriele Casettori Cantini*, Stefano Coly*, Michele Dambrosio, Antonio Del Giudice*, Davide Destino, Umberto Antonio Di Giacomo, Gianfranco Faillo, Marco Favero, Filomeno Rocco Fimmanò, Giulio Fiorito, Luca Fumagalli, Alessandro Fuso, Nicola Giampaoletti, Cesar Maximiliano Grabinski, Jari Iachini, Marco Lanatà, Riccardo Lazzarini*, Renato Mannocchi, Alberto Marino, Riccardo Marulli, Alessandro Masi, Alessio Masoni, Marciano Matodashaj, Alessandro Merlo, Andrea Morandi, Carlo Morasca, Gianluca Mosele, Tiziano Natolino, Giuseppe Olivadese, Pietro Panattoni, Luca Pirini, Raffaele Nilo Porfido, Matteo Puntali, Matteo Raisaro, Paolo Rapisarda, Augusto Ratini, Mariglen Saraci, Marco Sartori*, Matteo Scorzo*, Antonio Senserini*, Leonardo Simoni, Dario Spiezia*, Riccardo Tosi, Tommaso Valigi, Andrea Adolfo Viganò e Samuele Zoppo.