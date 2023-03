Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto replica a Roselli: "Mi fa tenerezza. Ha una corazzata, dovrebbe essere a giocarsela con il Sestri Levante"

Non sono andare giù al presidente del Vado, Franco Tarabotto, le dichiarazioni rilasciate da mister Roselli, nel post partita della sfida vinta dai rossoblu contro il Ligorna.

L'allenatore ha accusato i rossoblu di poca sportività nel corso del big match, un appunto che il massimo dirigente vadese ha eufemisticamente poco gradito.

"Non sono dichiarazioni che mi hanno fatto piacere - esordisce Tarabotto - ma non sono arrabbiato. Più che altro ho provato una tenerezza infinita nei confronti di Roselli.

Nei prepartita ha sempre la sua cantilena ricca di elogi ed encomi per le squadre ed allenatori avversari, poi quando perde accampa scuse.

Il Ligorna è una squadra fortissima, il presidente Saracco ha allestito una rosa di prim'ordine e dovrebbe essere lassù a competere con il Sestri Levante per il salto di categoria.

Lo invito a metter meglio la squadra in campo e a vincere le partite, perchè il Ligorna ha tutto per poter primeggiare.

Probabilmente il mister cerca di nascondere queste sue defaillance, facendolo però in modo sguaiato. Non sono dichiarazioni "da Ligorna", ma sue personali: con la società genovese non c'è il minimo problema.

Il Vado? Abbiamo disputato una partita maschia, andata a braccetto con ciò che dovrebbe essere il calcio. Una bella gara, intensa, che poteva finire con qualsiasi esito. Un grande plauso ai ragazzi per lo spirito che hanno saputo portare all'interno del rettangolo verde".