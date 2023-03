Giudice Sportivo, Serie D Girone A: le squalifiche e le diffide settimanali, mister Mazzoleni squalificato fino al 4 aprile

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D C11





GARE DEL 11/ 3/2023

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GABRIELLI GIANMARCO (FEZZANESE)

GARE DEL 12/ 3/2023

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2023

MAZZOLENI ACHILLE (CASTELLANZESE 1921)

Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A.

MINA STEFANO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per essere entrato sul terreno di gioco di circa 1 metro e aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A.





CALCIATORI ESPULSI

MARIANESCHI FRANCESCO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PONSAT GIUSEPPE (CHIERI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI LERNIA MARCO (CHIERI)

TORDINI NICOLO (STRESA VERGANTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COMPAGNONI GIACOMO (CASTELLANZESE 1921)

ARPINO ANTONIO (LEGNANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ABABIO MOHAMMED AMIN (CASTELLANZESE 1921)

DAMONTE LORIS (LIGORNA 1922)

TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)