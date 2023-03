Calcio. Prima Categoria B: Quiliano & Valleggia al primo match point in una giornata infinita, nel girone A impegni in trasferta per Pontelungo e Camporosso

Il conto alla rovescia all'ombra del "Picasso" è ormai partito. Per il Quiliano & Valleggia il sogno Promozione sta finalmente diventando realtà, ma serve ancora un ultimo piccolo passo per far sì che anche la matematica certifichi il salto di categoria da parte di Fabbretti e compagni.

Con la netta vittoria di ieri della Spotornese a Masone, i biancorossoviola dovranno battere l'Albissole nell'attesa sfida in programma alle 15.00, per coronare un percorso praticamente perfetto fin da inizio stagione.

Come detto, sarà una giornata infinita per il girone B, che scatterà già alle ore 10.00 con Vadese-Priamar, fondamentale soprattutto per le ambizioni salvezza della squadra di Pusceddu, sicuramente cresciuta dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni. Sempre in mattinata, ma un'ora più tardi, Pra-Città di Cogoleto, mentre alle 15.00 toccherà a Speranza-Olimpic e Veloce-Multedo, prima dell'inedito posticipo serale delle 18.30 tra Savona e Letimbro.