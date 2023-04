Calcio, il Finale non stecca: Vierci e Renda stendono il Rivasamba e mandano i giallorossi alla finalissima regionale

Sembrava nascere sotto una stella non propriamente fortunata il pomeriggio della Juniores del Finale per le vicende legate all'apertura degli spalti. E invece al triplice fischio del signor Kartal di Imperia i giallorossoblu possono festeggiare il ritorno dopo anni in una finalissima regionale per il titolo di categoria.

Doveva essere una giornata di festa per il ritorno del pubblico all'interno del "Borel", invece così non è stato per un intoppo burocratico. A quel punto ci hanno pensato i ragazzi guidati da mister Pietro Saccone a prendere in mano il loro destino e trascinare anche i delusi rimasti ad osservare la semifinale dall'esterno dell'impianto di via Brunenghi.

Un 2-0 quello con cui, dopo l'1-1 dell'andata, i finalesi hanno domato i pari età del Rivasamba nato all'insegna degli imprevisti. Tanto che la prima rete del vantaggio casalingo arriva al 51' con il subentrato Gianni Vierci, mandato nella mischia dopo l'infortunio nella prima frazione a Stagnaro, a risolvere un batti e ribatti in area ospite da calcio d'angolo.

A sigillare il successo finalese, dopo una seconda frazione in cui protagonista è stato soprattutto il portiere sestrese Figone, ci ha pensato poi in pieno recupero dal dischetto Renda al 96' mettendo "in ghiaccio" un 2-0 già sfiorato al 67' su punizione da Costantino che invece era stato fermato dalla traversa.

Ora una quindicina di giorni per godersi intanto il successo, quindi ricaricare le pile e presentarsi il 29 aprile alla finalissima (presumibilmente ad Arenzano) dove i savonesi troveranno ancora una volta quella Genova Calcio che durante l'arco della regular season ha tenuto il passo dei giallorossoblu chiudendo seconda in classifica.