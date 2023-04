Stelle nello Sport e Villa Montallegro: l’impegno nelle scuole per la diffusione di sani stili di vita

Il percorso di Stelle nello Sport nelle scuole della Liguria è ulteriormente cresciuto in questa 24° edizione del progetto, patrocinato come sempre anche dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. L’obiettivo è quello di promuovere stili di vita sani e consapevoli.

Grazie alla partnership con Villa Montallegro, è stata varata una serie di incontri dal titolo “Più Gusto per la Vita” per parlare di Sport e Alimentazione, abusi e dipendenze da cibo e alcol e uso consapevole dei devices elettronici. “Lezioni” che sono ora fruibili per tutte le scuole della Liguria all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola/piugustoperlavita.

Lo Sport è considerato, da sempre, un grande alleato per la salute e, grazie agli incontri #PiùGustoperlaVita ogni anno Villa Montallegro e Stelle nello Sport portano nelle scuole i valori dello sport legato alla prevenzione e al benessere grazie a una sana alimentazione, al movimento e alla conoscenza delle conseguenze da abusi e dipendenze (tanto da alcool e cibo quanto da devices elettronici).

Sono “scesi in campo” il dottor Luca Spigno (vicedirettore sanitario di Montallegro ed esperto nutrizionista), la dottoressa Cinzia Finocchi (direttore della struttura complessa di neurologia dell'ospedale San Paolo di Savona) e il Professor Edoardo Giovanni Giannini (Ordinario di Gastroenterologia, Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Genova e Direttore della Clinica Gastroenterologica dell’IRCCS del Policlinico San Martino di Genova).

Le “lezioni” realizzate presso gli Istituti Marsano, Firpo-Buonarroti e Majorana-Giorgi sono ora disponibili in podcast per i docenti che vorranno programmarle nelle diverse scuole (secondarie di primo e secondo grado).



In questa 24° edizione del progetto, Villa Montallegro ha anche voluto dedicare alla "Community" di Stelle nello Sport una speciale convenzione, ovvero un tariffario scontato su visite specialistiche, esami per imaging, fisioterapia e riabilitazione. Oltre alla vocazione chirurgica, negli ultimi anni Montallegro ha ulteriormente accresciuto la propria offerta “d’eccellenza” nell’ambito delle prestazioni di diagnostica (per immagini, specialistica, etc.) e della riabilitazione (post infortunio e/o intervento).

All'indirizzo www.stellenellosport.com/montallegro è possibile visionare il tariffario completo di prestazioni ed esami disponibili. Dal sito è possibile accedere direttamente alla prenotazione per visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici – radiologia, ecografia, doppler, RM (risonanza magnetica), TC (tomografia computerizzata), cardiologia, pneumologia così come per trattamenti fisioterapico-riabilitativi in regime ambulatoriale. Inserendo i propri dati e selezionando il tipo di prestazione richiesta si verrà contattati a stretto giro, ricevendo tutte le informazioni e opzioni disponibili. Una opportunità preziosa per i tesserati delle Associazioni sportive liguri e i loro famigliari.