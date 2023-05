Calcio, Città di Savona. Manifestazione di interesse presentata per lo stadio Valerio Bacigalupo

Tra pochi minuti si chiuderanno i termini per il deposito della manifestazione di interesse dello stadio Valerio Bacigalupo.

Il Città di Savona ha proceduto nei tempi previsti a redarre la propria documentazione, come già annunciato nei giorni scorsi dalla società del presidente Benucci.

Resta da comprendere se il Savona del presidente Cittadino avrà partecipato (si mormora in tandem con altre realtà locali), oppure altri club: per saperlo bisognerà attendere il primo pomeriggio, quando il Comune renderà il numero delle lettere depositate. Martedì saranno invece resi noti i nomi dei sodalizi partecipanti.

Il comunicato:

L’A.S.D. Città di Savona comunica che questa mattina è stata presentata presso il Comune, la lettera di manifestazione d’interessi d’intenti per poter partecipare al bando di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di gestione della Stadio Comunale "Valerio Bacigalupo".