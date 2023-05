Giudice Sportivo, Promozione: le ultime sanzioni della regular season

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 4/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

TARROS SARZANESE SRL

Per il comportamento del proprio preparatore dei portieri, chiaramente riconoscibile per la felpa sociale e per aver svolto il riscaldamento pre partita nella stessa zona della terna, il quale, dal momento del fischio d'inizio e per tutta la durata della gara, gridava ininterrottamente dalla tribuna, dietro ad un AA, espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e di stampo discriminatorio territoriale, nonché altre minacciose nei confronti del ddg e del medesimo AA (infrazione rilevata anche da parte di un AA).

Euro 75,00 BORZOLI

Per l'esplosione di un petardo da parte dei propri sostenitori al 5' del 2o t.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANOZZI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 4/ 5/2023

FERRARO ROBERTO (NEW BRAGNO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

AMMONIZIONE (III INFR)

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CREMONESI DAVIDE (CAPERANESE 2015)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GALIANO MANUEL (NEW BRAGNO CALCIO)

A gioco fermo, minacciava un avversario ed avvicinandosi al suo volto,lo schiaffeggiava, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

DERI ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)

SPADONI EDOARDO (CAPERANESE 2015)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

PANNONE ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MENINI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALO SIMONE (CARCARESE)

CASSINI VALENTINO (OSPEDALETTI CALCIO)

MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

BERNIERI RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MORETTI FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

SCOTTO BUSATO LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AGATE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

GIGUET MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

SPADONI EDOARDO (CAPERANESE 2015)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

DURAND GIOVANNI (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CARNEMOLLA MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GIANROSSI ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LUFI ERALDO (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERARDINUCCI MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PIGNOTTI FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BAGNATO LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PERATA VALERIO (LEGINO 1910)

BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)

SILICANI AHARON (LITTLE CLUB JAMES)