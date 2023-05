Giudice Sportivo, Eccellenza. Campionato verso il traguardo, ma fioccano comunque le sanzioni

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 7/ 5/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLANOTTI MASSIMILIANO (FORZA E CORAGGIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VII INFR)

BIOLZI ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAJA GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CERCHI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZAMBARDA GIANMATTEO (FORZA E CORAGGIO)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PIAZZA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

GARIBBO LUCA (ALBENGA 1928)

TROFO EMANUELE (ALBENGA 1928)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

CANNAVO SAMUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIAZZA FILIPPO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARANGI LUCA (FINALE)

GHIGGERI MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)