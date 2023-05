Gradoni pieni alla Zanelli davanti al maxischermo. Tifo, premi, musica e collegamenti in diretta da Budapest (GALLERY)

Il maltempo ha impedito l'installazione del maxischermo in Piazza Sisto, ma i gradoni della Piscina Zanellli sono apparsi comunque stipati per assistere alla finale di ritorno di Len Euro Cup.

I due settori dedicati hanno visto tifosi, famiglie e atleti della grande famiglia della Rari Nantes Savona mescolarsi per spingere i ragazzi di Angelini verso il trionfo europeo, ma bisogna rendere onore alla forza della squadra magiara.

Fino alla fine non sono però mancati i cori di incitamento, per una Rari che vuole continuare ad essere protagonista anche in futuro.

Già dalle 17:00 la tribuna iniziava mano a mano a riempirsi con Gianni Rossi ad animare il pubblico, affiancato dal caporedattore di Svsport.it, Lorenzo Tortarolo.

Non sono mancati nemmeno i collegamenti con la nostra redazione da Budapest, insieme a Laura Sicco e le premiazioni al floridissimo comparto sincro guidato da Patrizia Giallombardo.

E' stata una bellissima giornata di sport per Savona, è mancata solo l'esultanza finale, ma questa sera si è gettato un seme importante affinchè il sodalizio biancorosso possa rincorrere nuovi successi.