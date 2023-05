ALBENGA. ULTIM'ORA. SI E' DIMESSO IL PRESIDENTE SIMONE MARINELLI: "FERRANTE SENZA RISPETTO"

La MIA dirigenza, pagata da ME e non poco perché, ad esempio, il Sig Ferrante ha preso circa 35 mila euro quest’anno ad Albenga per citarne uno dei tanti, sono ormai settimane se non mesi che non mi rende partecipe di nulla e collabora con i futuri proprietari senza rispetto per me, senza capire che sono io il presidente sono io che gli ho dato questa opportunità, sono io che li ho portati in serie D totalmente a mie spese senza un euro di debito per quanto riguarda la mia gestione e avendo estinto ad oggi più del 90% dei debiti accollati dalla gestione precedente.