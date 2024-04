Calcio. La strada resta quella tracciata, due 2005 obbligatori in Eccellenza e Promozione nella stagione 2024/2025

Era in programma oggi pomeriggio il consiglio del Comitato Regionale Ligure, finalizzato alla stipula del regolamento under per i campionato 2024/2025.

L'intenzione filtrata diverse settimane fa sui tornei di Eccellenza e Promozione è stata di fatto confermata: in campo ci dovranno essere due giocatori appartanenti (o ovviamente più giovani) alla leva 2005.

Confermato anche il bonus relativo alla "supervalorizzazione" a partire dai giocatori nati nel 2006. Il premio dedicato ai primi tre club, nella specifica graduatoria, sarà di fatto raddoppiato.

La scelta è stata fatta, giovedì sarà posta nero su bianco nel comunicato infrasettimanale.