Calcio. Marco Mambrin lascia l'Albenga: "Vedere tanti ragazzi della Juniores in Prima Squadra è stata la soddisfazione più bella"

Il messaggio del tecnico bianconero:

Dopo 4 anni finisce il mio rapporto con la società Albenga 1928. Auguro alla società e alla prima squadra nelle prossime stagioni di ben figurare in serie D, mi congratulo con mister Buttu e lo staff della prima squadra, la dirigenza e il presidente per aver riportato la piazza nel campionato dove merita di stare, dopo così tanti anni e in così poco tempo. Complimenti.

Ringrazio i miei ragazzi che per tutta questa stagione non hanno mai fatto mancare l'impegno e la voglia di indossare questa maglietta gloriosa (compresi i ragazzi del 2006 e 2007 fatti scendere in campo).

In queste condizioni la metà classifica nel Campionato Regionale U19 ottenuta giocando ogni partita con minimo 4/5 giocatori “sottoleva” ha un valore significativo al pari della finale regionale raggiunta nell'anno precedente.

Ma al di là dei risultati ottenuti, in questi anni veder “salire” ed essere protagonisti in prima squadra (ad Albenga o in altre società) tanti ragazzi della nostra juniores è stata la più grande ricompensa per il lavoro svolto dall’intero settore giovanile.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni in particolare: il grande dirigente e amico Alessandro Patrucco, un collaboratore e mister dal cuore grande come "Antonello" Pulerà, Dario Oddone, il sempre disponibile Luca Gastaldi, Massimo Monfasani, Sandro Ghillino, Lino Sicignano, Gabriele Patrucco, Alessandro D'Angelo, Mario De Rosa ed Elena Gastaldi tutti preziosi punti di riferimento in queste stagioni.

Ringrazio infine tutti i ragazzi che ho allenato in questi anni, i presidenti e i dirigenti attuali e passati, in particolare gli ex direttori Andrea Mei, Belvedere, Pollio e Andrea Caverzan coi quali abbiamo iniziato un lavoro che tutt'oggi sta dando i suoi frutti.

Ringrazio gli allenatori avvicendatisi alla guida della prima squadra Solari, Lepore, Grandoni e Balleri, Lupo e Fiani, Ferraro e infine Buttu e tutti i dirigenti e mister delle giovanili coi quali è stato un piacere collaborare.

Sempre forza Albenga.