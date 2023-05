Calcio. Serie D, finale playoff: Vado in trionfo a Sanremo, tutta l'emozione del presidente Tarabotto: "Sono la persona più felice del mondo, ora è giusto godersi questa vittoria" (VIDEO)

La rete di Lo Bosco al 120' per un traguardo storico da regalare a Vado e al suo presidente Franco Tarabotto.

E' stata una domenica a dir poco entusiasmante per il massimo dirigente rossoblu, che può festeggiare la vittoria playoff al termine di un'annata da incorniciare, in termini di risultati e prestazioni.

La ciliegina finale è arrivata proprio all'ultimo respiro, contro quella Sanremese che ancora una volta vede sfumare la vittoria playoff dopo il ko in finale dello scorso contro il Varese.

"Sono la persona più felice del mondo in questo momento - le prime parole a caldo del presidente rossoblu - devo ringraziare tutti, giocatori, staff e dirigenti che hanno lavorato alla grande per raggiungere questo grandissimo traguardo. Oggi è giusto festeggiare, da domani penseremo a pianificare il futuro. Domanda di ripescaggio in C? Dovrò confrontarmi con chi mi supporta e anche con le istituzioni, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione è giusto fare prima il punto della situazione".