Karate, il dojo di Finale chiude l'anno col tradizionale saggio e una speciale cintura nera

Se il giapponese la parola "dojo" significa "luogo della via" o "luogo di apprendimento", il percorso portato avanti dal 1984 da Marco Rescigno e dalla sua "scuola" di karate non può che esserne la più vivida rappresentazione.

Un orgoglio per tutto il dojo, uno dei più numerosi della Liguria, che conta circa una settantina di elementi di ogni età, in particolare giovanissimi e con problematiche riconoscoiute, che però all'interno della palestra trovano un'attività che contribuisce in maniera importante alla crescita personale. Il dojo di Finale da anni svolge infatti un ruolo significativo non solo nella diffusione e nell'insegnamento del karate e nei valori che questa nobile arte marziale racchiude in sé.