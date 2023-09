Calcio, Vadese. Ecco le nuove maglie con Marinelli main sponsor: "Nessun coinvolgimento diretto, sosterrò solo il club"

La griglia è ancora accesa sulla spiaggia di Vado Ligure. La serata conviviale che giocatori e staff tecnico della Vadese hanno organizzato dopo la presentazione delle nuove maglie per la stagione sportiva 2023/2024 è in pieno svolgimento.

La casacca azzurrogranata ha subìto una profonda opera di rebranding, (molto belle anche le mute bianche e nere) con il logo del Pittore Tipster, l'alias di Simone Mrinelli, ex presidente di Albenga e Città di Savona, a campeggiare su tutte le divise da gioco.

Marinelli ha subito voluto togliere ogni tipo di dubbio: "Il mio sarà un sostegno diretto, ma non avrò alcun tipo di ruolo operativo all'interno della società. Ci tenevo a dare una mano al presidente Brunasso e a mister Saltarelli, per una realtà in forte crescita e che rappresenta anche la mia città".

Sul campionato nessun passo in avanti, ma c'è la curiosità di vedere all'opera la squadra in un girone che si preannuncia particolarmente equilibrato.

In attesa dell'esito del sorteggio di Coppa, per determinare chi andrà avanti tra la Vadese e il Città di Savona, Marinelli ha dichiarato di non sentire particolare nostalgia del mondo calcistico: "Non è un palcoscenico che mi si addice, c'è troppa ipocrisia".