Calcio. Il marchio del Savona Fbc torna a Simone Marinelli, accordo concluso con Massimo Cittadino: "Sono tornato"

La notizia era nell'aria, ma stasera è arrivato l'annuncio con tanto di foto a sancire l'accordo.

Il marchio del Savona FBC torna nelle mani di Simone Marinelli dopo la querelle degli ultimi mesi.

Un impegno quello dell'ex presidente biancoblu che si rinnova per il club striscione.

Ora non resta che attendere l'ulteriore passo avanti del tipster, per un ritorno a tutti gli effetti in plancia di comando alla guida del Vecchio Delfino nella prossima stagione sportiva.

E proprio "Sono tornato" è l'hashtag che campeggia nella storia Instagram pubblicata pochi minuti fa:

"Un grazie di cuore - ha scritto Marinelli - all'avvocato Cittadino che mi ha dato l'opportunità di riportare il marchio del Savona Calcio nel capoluogo dove è nato"