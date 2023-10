Calcio. Prima Categoria B. Ostacolo Old Boys Rensen per l'Albissole, trasferte genovesi anche per Letimbro e Spotornese

Albissole e Multedo a braccetto in testa alla classifica con quattro vittorie in altrettante gare: nel gruppo di Prima Categoria B è ancora presto per delineare una griglia di possibili favorite alla vittoria finale, ma la partenza di ceramisti e genovesi ha lanciato subito un segnale piuttosto forte a tutte le avversarie.

Per la squadra di Sarpero, reduce dal 3-0 interno alla Priamar, la quinta giornata propone l'anticipo al "Gambino" di Arenzano (ore 14.30) contro l'Old Boys Rensen, avversario da prendere con le molle capace di battere la Spotornese e di mettere in difficoltà anche il Città di Savona.

Mezz'ora più tardi prenderanno il via Rossiglionese-Spotornese e Masone-Letimbro: i biancazzurri vanno alla ricerca di una maggiore continuità di rendimento dopo un avvio altalenante caratterizzato da diversi infortuni, mentre la squadra di Oliva cercherà di fare risultato su un campo ostico contro una delle principali candidate alla lotta al vertice.

Livescore attivo sulle pagine del nostro quotidiano a partire dalle 14.30.