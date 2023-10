Calcio. Serie D: a Genova si gioca d'anticipo, la webcronaca diretta di Ligorna-Albenga

LIGORNA - ALBENGA 0-0

83' esce anche Barranco nel frattempo, al suo posto c'è De Benedetti per alzare i centimetri in difesa

82' assolo di Di Masi che salta di slancio Mukaj, ma ritarda la conclusione il numero dieci di casa, chiuso bene da un ottimo Boloca

80' passano a quattro dietro i bianconeri, il solo Barranco rimane in attacco con Jebbar nuovamente largo a sinistra

78' ALBENGA IN DIECI, secondo giallo a Venneri dopo una sbracciata ai danni di Di Masi, chiude con l'uomo in meno la squadra di Fossati

76' continua la girandola di cambi, Cattaneo e Manuzzi al posto di Daniello e Botta

75' altro cambio per Fossati: Di Stefano rileva Likaxhiu

72' non ce la fa il numero ventiquattro, al suo posto entra Rimondo

70' crampi per Tassotti, tanti chilometri macinati dall'esterno destro genovese

67' Fossati toglie un attaccante, Esposito, inserendo Mukaj. Sale Jebbar a fianco di Barranco, mentre Nesci scala a sinistra

66' Di Masi in mezzo a pescare la testa di Miracoli che, solo dentro l'area piccola, sbuccia il pallone che finisce incredibilmente a lato.

64' ancora Daniellio, questa volta al tiro col sinistro, Facchetti respinge a mani unite

63' grande chiusura di scivolata di Boloca a frenare la sgroppata di Daniello, ritmi meno soporiferi rispetto al primo tempo

61' arrivano i primi cambi: nel Ligorna esce Gomes, al suo posto Di Masi, mentre Fossati si gioca la carta Tesio, richiamando in panchina Paglia

60' primo tiro dello specchio da parte dell'Albenga, porta la firma di Paglia, che trova la parata (semplice) di Corci

59' ammonito Botta, toccato da dietro Esposito che aveva preso il tempo al capitano di casa

56' occasione Ligorna con l'intuizione di Miracoli, bravo, con uno scavetto, a pescare in area Daniello, cross basso salvato in scivolata da Masetti prima dell'intervento risolutivo di un altro difensore bianconero

52' sul taccuino anche Tassotti, questa volta il fallo su Nesci. Avvio di ripresa più propositivo da parte dei bianconeri

51' Dellepiane in ritardo su Jebbar, ammonito il centrocampista biancoblu

48' Paglia mette in mezzo un pallone invitante, ma nessun compagno riesce a trovare il tempo giusto per intervenire, rinvio dal fondo per Corci

46' squadre di nuovo in campo, nessun cambio durante la pausa

SECONDO TEMPO

Primo tempo senza emozioni a Genova, inevitabile lo 0-0 all'intervallo tra Ligorna e Albenga

45' due minuti di recupero

42' carica di Gomes su Facchetti in uscita alta, a terra il portiere dell'Albenga

41' il centrocampista genovese aggira la barriera senza però trovare la porta, sfera sul fondo

40' fallo di mano ravvisato dal signor Borello al limite dell'area bianconera, chance invitante per il Ligorna, Bacigalupo e Miracoli sul pallone

39' Botta dalla bandierina, traiettoria insidiosissima che Gomes non riesce a deviare in rete da pochi passi

38' fatica l'Albenga ad arrivare al tiro, ci prova allora Venneri da distanza impossibile, sfera altissima

33' Tassotti questa volta trova la testa di Gomes, il centravanti ex Savona colpisce col corpo troppo all'indietro e manda alto

29' Daniello al tiro dai ventidue metri, non centra lo specchio il centrocampista biancoblu

27' Miracoli fermato in fuorigioco, il numero nove di casa si era liberato bene della marcatura di Venneri, ma si è alzata la bandierina del primo assistente

25' Likhaxiu arriva ancora al cross, Berretta sbuccia di testa togliendo il tempo a Barranco posizionato pochi metri dietro, sfuma la chance per l'Albenga

23' traversone di Tassotti che si perde sulla parte alta della rete della porta bianconera, era comunque in traiettoria Facchetti

21' partita che viaggia sui binari dell'equilibrio, possesso in mano ai genovesi, ma gli ingauni si dimostrano granitici e ordinati in fase difensiva

15' Scannapieco in tuffo risolve una situazione delicata dopo il cross tagliato di Likhaxiu, primo tiro dalla bandierina anche per la squadra di Fossati

14' ancora l'ex Vado e Savona si sgancia dal mucchio raccogliendo il corner basso battuto dalla destra, tentativo complicato che si perde oltre la linea di fondo

12' Bacigalupo conclude da fuori, pallone deviato dalla schiena di Masetti, angolo Ligorna

11' ammonito Paglia, costretto al fallo da cartellino dopo il pallone forzato giocato in orizzontale da Boloca

7' ecco i bianconeri in area avversaria, Berretta nello stretto riesce a farsi spazio prima di venire leggermente sbilanciato da un avversario, lascia proseguire il direttore di gara

6' Facchetti in uscita alta anticipa Miracoli, riparte l'Albenga

5' si affacciano in avanti i genovesi, conclusione al volo di Tassotti che si perde abbondantemente alta, prova a partire forte la squadra di Lunardon

1' si parte con qualche minuto di ritardo dopo aver sistemato un buco nella rete della porta lato sud. Ligorna in completo azzurro, Albenga con maglia nera e banda diagonale bianca sul petto

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LIGORNA: Corci, Dellepiane, Scannapieco, Lurani; Tassotti, Botta, Daniello, Bacigalupo, Tussellino; Miracoli, Gomes

A disposizione : Atzori, Spina, Squarzoni, Di Masi, Cattaneo, Rimondo, Tancredi, Manuzzi, Vultaggio

Allenatore : Manuel Lunardon

ALBENGA: Facchetti; Boloca, Venneri, Masetti; Nesci, Likaxhiu, Paglia, Berretta, Jebbar; Esposito, Barranco

A disposizione : Bisazza, De Benedetti, Mukaj, Tesio, Di Stefano, Ruggiero, Policano, Anselmo, Quintero

Allenatore : Fabio Fossati

Arbitro: Borello

Assistenti: Cocomero - Trionfante