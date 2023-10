Calcio. Serie D: il Vado cerca a Sanremo la prima vittoria esterna in campionato, Derthona al "Coppi" contro il Bra

La conferma dell'Alcione, il ritorno alla vittoria del Ligorna sull'Albenga e il colpaccio del Ticino a Sarzana. Questi gli spunti principali nei quattro anticipi giocati ieri nel girone A di Serie D, in attesa delle gare in programma nel pomeriggio (ore 14.30) che completeranno il quadro della giornata numero dieci.

Riflettori puntati su quella che può ormai considerarsi una "classicissima" degli ultimi anni: Sanremese-Vado tornano ad affrontarsi dopo la finalissima playoff della passata stagione e la sfida di Coppa giocata a fine agosto. Due partite che hanno sorriso in entrambi i casi ai rossoblu, a caccia quest'oggi della prima vittoria esterna del campionato per restare a diretto contatto con la zona playoff.

Curiosità in casa matuziana dopo i pesanti ko contro Alcione e Asti, seguiti dall'avvicendamento in panchina tra Giannini e Caverzan, promosso ad interim in attesa di capire se qualche altro profilo verrà valutato per guidare i biancazzurri a partire dalle prossime giornata.

Ad alta quota il Derthona proverà a rispondere all'Alcione ricevendo al "Coppi" il Bra, mentre il Città di Varese sarà ospite del Chieri. A completare il programma Pont Donnaz-Borgosesia, Gozzano-Vogherese e Alba-Asti.