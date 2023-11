Giudice Sportivo, Eccellenza. Non solo Serra Riccò - Busalla, tanti i provvedimenti pesanti comminati questa settimana

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 4/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE MATTEI ALESSIO (ANGELO BAIARDO)

GARE DEL 5/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BUSALLA CALCIO

V.D.G.

SERRA RICCO 1971

V.D.G.

PENALIZZAZIONE PUNTI UNO IN CLASSIFICA:

BUSALLA CALCIO 1

V.D.G.

SERRA RICCO 1971 1

V.D.G.

AMMENDA

Euro 350,00 SERRA RICCO 1971

V.D.G.

Euro 250,00 BUSALLA CALCIO

V.D.G.

Euro 250,00 FORZA E CORAGGIO

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, per tutta la durata della gara ed in particolare dal 19 del 2t, utilizzando un megafono, rivolgevano ripetute espressioni gravemente lesive del prestigio del ddg ed offensive nei confronti dei suoi familiari; inoltre rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose e di stampo discriminatorio per sesso nei confronti di un AA, proseguendo con espressioni di minaccia (sanzione aggravata, per l'uso del megafono e per le espressioni discriminatorie usate) Per omessa vigilanza sugli accessi delle persone non autorizzate alla zona riservata, tanto che il proprio allenatore, in costanza di squalifica, al termine della gara entrava nella zona spogliatoio andando anche a chiedere spiegazioni al ddg per l'espulsione a fine gara di un suo giocatore.

Euro 200,00 FOOTBALL GENOVA CALCIO

Per mancata vigilanza sugli accessi in zona riservata e sulla chiusura del cancello che conduce alla tribuna, da cui entravano numerose persone non presenti in distinta, tanto che, a fine gara, mentre il ddg si recava verso gli spogliatoi, si trovava davanti un sostenitore della società che gli andava faccia a faccia in modo aggressivo e minaccioso e rivolgendogli ripetute espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose, davanti a molti ragazzini che erano pronti all'ingresso in campo, per la gara successiva (sanzione aggravata per questo ultimo aspetto).

Euro 200,00 TAGGIA

Per aver consentito la partecipazione alla gara ad un proprio dirigente non tesserato ed, inoltre, per aver inserito sei dirigenti in distinta, in luogo dei cinque previsti BARACCO Luca (Dirig.) - Inibizione giorni 15 - A seguito di un'ammonizione, comminatagli al 26' del 1 t., all'atto dell'inserimento nel sistema, emergeva il suo mancato tesseramento. La sanzione decorre dall'eventuale avvenuto tesseramento.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER SEI GARE

GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

Già in costanza di squalifica, si posizionava in tribuna, urlando al ddg ed agli AA.A. diverse espressioni gravemente irriguardose e lesive del loro prestigio, inoltre al termine della gara entrava nella zona spogliatoio andando anche a chiedere spiegazioni al ddg per l'espulsione a fine gara di un suo giocatore (art 36 novellato CGS - sanzione aggravata ai sensi dell'art 14, comma 1 del CGS).

La sanzione decorre dallo spirare di quella precedentemente comminata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

V.D.G.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GUIDOTTI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

V.D.G.

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

V.D.G.

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

V.D.G.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

Dopo la segnalazione di un fuorigioco da parte di un AA, ad alta voce, rivolgeva al predetto AA un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)

V.D.G.

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Dopo la segnalazione di un fuorigioco da parte di un AA, urlando e con tono minaccioso, rivolgeva al predetto AA un'espressione gravemente irriguardosa per due volte (art. 36 novellato CGS)

PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

V.D.G.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

VENTURINI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

A fine gara, insultava e minacciava ripetutamente un avversario, usando anche un'espressione di stampo discriminatorio (sanzione per questo aggravata).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BATTAGLIA BUSACCA

EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (CAIRESE)

PIANA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARISONE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

VENTURINI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARBONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

TRAVERSO DIEGO (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

KANE RASSIDOU (TAGGIA)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REZI ERMIR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

COSTA MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

LORENZINI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCALZI FILIPPO (IMPERIA CALCIO SRL)

BARTOLOZZI PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

BARRE SUAREZ BRUNO A. (SAMMARGHERITESE 1903)

CASSINI STEFANO (TAGGIA)

D ERCOLE FEDERICO (TAGGIA)

BIANCHINO PAOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)