Giudice Sportivo, Promozione, Si arriva anche a quattro giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 12/11/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

TOSCANO LUCA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCHIAZZA CORRADO (LITTLE CLUB JAMES)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRAVINA MASSIMO (CELLE VARAZZE F.B.C.)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CERVINI DAVIDE (CAPERANESE 2015)

Al 23' s.t., mentre si scaldava a bordo campo contestava palesemente l'operato del ddg proferendo espressioni ingiuriose e blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CICERI NICCOLO (LITTLE CLUB JAMES)

LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)

CARRO GAINZA MATEO G. (PONTELUNGO 1949)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

STEFANZL ROMAN JAVIER (LITTLE CLUB JAMES)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

ORTELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

PAOLETTI LORENZO (PSM RAPALLO)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN CIPRIANO)

PATINI ALESSIO (SAN CIPRIANO)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)

TEDOLDI FEDERICO (TARROS SARZANESE SRL)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)

SAVIOZZI FRANCESCO (CARCARESE)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PIU GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CARNEMOLLA RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

AMEDEO GAETANO (PRA F.C.)

VALCAVI EMANUELE (PRA F.C.)

CANALE ANDREA (PSM RAPALLO)

GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

BOGGIANI MATTEO (SAMPIERDARENESE)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

PISCHE ALESSIO (SESTRESE BOR. 1919)

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

RAJA GABRIELE (VALLESCRIVIA 2018)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

MAZZINI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

COSENTINO MATTEO (CAPERANESE 2015)

SARACCO JACOPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CORCIULO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCCOLO DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

GARAVENTA GIACOMO (LITTLE CLUB JAMES)

RATTI EDOARDO (MAGRA AZZURRI)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

BACIGALUPO UMBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

OWUSU ANSAH DERRICK (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

LAIOLO FABIO (SAN DESIDERIO)

SORLINO GIACOMO (SAN DESIDERIO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

MILONE ANDREA (TARROS SARZANESE SRL)