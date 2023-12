Calcio, Vadese. Saltarelli promuove Monte a pieni voti: "Abbiamo entusiasmo, ora tre partite per capire chi siamo"

Inizia oggi un trittico di partite ad alto tasso di difficoltà per la Vadese, ma in casa azzurrogranata il direttore generale Tony Saltarelli guarda alla triplice sfida con Multedo Levante, Albissole e Città di Savona, come una cartina tornasole per comprendere al meglio i passi avanti che la squadra ha saputo compiere dall'arrivo di mister Fabrizio Monte.

Ad oggi il bilancio è più che positivo, non solo per i punti incamerati in classifica, ma anche per i rapporti che si sono instaurati all'interno dello spogliatoio.

"Sono molto contento - esordisce Saltarelli - perchè i risultati ci stanno dando ragione e soprattutto perchè la squadra sta seguendo al 100% le indicazioni del nostro tecnico, sul cui valore non avevamo alcun dubbio.

Riavere elementi come Salis e Ninivaggi ha alzato inevitabilmente il livello qualtativo e caratteriale del gruppo, dando una mano anche ai tanti giovani interessanti che abbiamo in rosa.

Un mese fa avevo usato il bastone, ma i ragazzi ora meritano una buona carota per l'entusiasmo che stanno mettendo sia in allenamento che in partita. Con la Spotornese non era una partita facile da vincere e anche contro una big assoluta come il Millesimo abbiamo ottenuto un pari convincente.

Il mercato? L'intenzione è di inserire un giocatore per reparto, con una particolare attenzione all'arrivo di un centravanti, ma chiuderemo le operazioni solo se porteranno un reale beneficio alla squadra. L'infortunio di Brondo e l'indisponibilità di Esposito ci spingono a intervenire.

Per i bilanci - conclude Saltarelli - aspettiamo i prossimi tre incontri, al termine dei quali potremmo avere sicuramente le idee più chiare. L'auspicio è di ripetere il percorso della scorsa stagione, con una rapida risalita durante il girone di ritorno: non ho dubbi che per valori tecnici la squadra possa ripercorrere quel tipo di strada".