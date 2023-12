Calciomercato, Mallare. Il ds Bossolasco dà il benvenuto a Capici: "Già cercato in estate, felici di averlo con noi"

La prima operazione di mercato dicembrina del Mallare porta il nome di Andrea Capici. Un'operazione già curata l'estate scorsa, come ci racconta il ds Alex Bossolasco.

"Andrea era nei nostri piani già durante la sessione estiva di mercato, ma aveva scelto di accettare la proposta del Bragno. Ora si sono verificate la condizioni giuste per il suo arrivo in prestito dalla Cairese e siamo felici di accoglierlo nel nostro gruppo.

L'avvio di stagione? Positivo, domenica scorsa ci siamo sbloccati e domani affronteremo una squadra favorita alla promozione come il Dego. Vogliamo andare a fare la nostra partita, consapevoli della nostre qualità, pur consci di come il match sarà profondamente diverso rispetto alla gara di Coppa, vinta da noi per 2-0".