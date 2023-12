Calciomercato. Super offerta per Barranco, l'attaccante dell'Albenga passa alla Folgore Caratese

Bruno Barranco saluta l'Albenga, il giocatore in questi minuti sta ultimando il proprio trasferimento alla Folgore Caratese.

Dalla Lombardia è arrivata un'offerta importante, a cui anche per una scelta di vita era difficile dire di no. Un anno e mezzo di contratto, a cifre da top player assoluto per l'ormai ex centravanti ingauno.

"Ci dispiace molto salutare Bruno - racconta il presidente Cosenza - ma sarebbe stato inopportuno impedirgli di cogliere un'opportunità di questo tipo. E' chiaro che ora ci muoveremo per avere il più presto possibile un nuovo attaccante da inserire in rosa".

Combattuto nelle emozioni il centravanti argentino.

"Lascio una famiglia, un ambiente in cui mi sono trovato benissimo, ma a livello professionale si prospetta per me una possibilità importante.

Ringrazio l'Albenga, lo staff, i miei compagni, i tifosi e la gente di questa città che porterò sempre con me. E' stata un'esperienza breve, ma che ricorderò con assoluto piacere".