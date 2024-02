E' Gian Emanuele Fracchia il nuovo Amministratore Unico di Gesco

Nella giornata di ieri, giovedì 1 febbraio, il Sindaco del Comune di Alassio Marco Melgrati e l'Assessore alle Società Partecipate, Patrizia Mordente, hanno ricevuto presso il Palazzo Comunale Gian Emanuele Fracchia, formalizzandogli nell'ambito di un incontro istituzionale la nomina ad Amministratore Unico della società Ge.S.Co. srl, partecipata al 100% dal Comune di Alassio. Questa ufficializzazione dell'incarico si è svolta a seguito dell'Assemblea dei soci Ge.S.Co., a sua volta seguita alla Delibera di Giunta dello scorso 25 gennaio avente come oggetto l'atto di indirizzo per la nomina dell’Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

Esaminate le candidature pervenute, i curricula e le dichiarazioni rese dai candidati, e vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la nomina dei propri rappresentanti presso Società, Enti e altri Organismi, con la delibera del 25 gennaio scorso l'Amministrazione Comunale ha dato atto che l’incarico conferito avrà una durata di un anno, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo, per un massimo di ulteriori due esercizi e in ogni caso con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Si è dunque espressa dettando indirizzo all’Assemblea dei soci della società Ge.S.Co. srl, affinché nominasse quale amministratore unico della stessa società Gian Emanuele Fracchia.

Con l’affidamento di questo incarico, il professionista alassino, forte di una lunga esperienza maturata sul territorio nell'ambito dei servizi - in particolare quelli di natura balneare, del verde pubblico e privato, nonchè della ristorazione - subentra nel ruolo precedentemente ricoperto da Igor Colombi, oggi Direttore Generale di Ge.S.Co.

“Insieme all'Assessore Patrizia Mordente e a tutta l'Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – sono molto soddisfatto dell'affidamento di questo importante incarico a Gian Emanuele Fracchia, che si è distinto nel corso degli anni ad Alassio come professionista molto competente nell'ambito dei servizi, in molteplici settori. Dandogli il benvenuto nel suo nuovo ruolo di Amministratore Unico di Ge.S.Co., a lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che, insieme al Direttore Generale Igor Colombi e a tutti i validi componenti di Ge.S.Co., saprà portare un importante valore aggiunto alla nostra società partecipata”.

Soddisfazione anche da parte del neo Amministratore Unico di Ge.S.Co., Gian Emanuele Fracchia, che dichiara: “Sono davvero onorato di poter ricoprire l'importante incarico che mi è stato affidato e che mi permette di impegnarmi ai più alti livelli nella mia città. Ringrazio il Sindaco Marco Melgrati, l'Assessore Patrizia Mordente e tutta l'Amministrazione Comunale per la fiducia che mi è stata accordata nell'ultima fase della procedura di selezione dei candidati, e che intendo ricambiare con tutto il mio impegno e la massima serietà e professionalità”.