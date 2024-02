Calcio, Città di Savona. Il presidente Santucci spegne le voci: "La squadra è coesa, i ragazzi hanno tutto per poterci far divertire"

"Non so chi metta in giro queste voci. Martedì sera ho parlato con la squadra negli spogliatoi a seguito del momento non positivo, dal punto di vista dei risultati, che stiamo attraversando. Ho rinnovato ai ragazzi la fiducia della società, il loro valore è infatti ben superiore a quanto stanno raccogliendo in questa fase. Probabilmente stiamo pagando uno scotto più lungo del previsto dopo il cambio in panchina, soprattutto per la nuova metodologia di allenamento di mister Biffi. La squadra è solidale e compatta, l'obiettivo resta la promozione: in un modo o nell'altro dobbiamo ottneerlo".