La soddisfazione per aver ottenuto un buon punto a Loano prevale sul non aver sfruttato la doppia superiorità numerica nel post gara biancorosso.

Una sfida alla vigilia difficile sia per il valore dei rossoblu di Cattardico, sia per il campo in erba naturale, notoriamente la superficie non più congeniale per i frombolieri valbormidesi.