La Canottieri Sabazia è anche indoor, per i biancorossi otto titoli liguri dal cuore di Piazza Sisto

Una giornata senza pioggia ha aiutato gli organizzatori della prima edizione del campionato Ligure indoor di canoa velocità.

La manifestazione, organizzata dalla Canottieri Sabazia, primizia per la Liguria, ha permesso ai canoisti di cimentarsi in una gara lontano dall’acqua, elemento fondamentale per la pratica di questo sport.

Ciò è stato possibile grazie a macchine altamente tecnologiche chiamate “pagaiergometri” o più semplicemente simulatori.

Ogni simulatore ha un dispositivo che trasferisce tutti i dati del gesto dell’atleta ad un computer che riproduce su uno schermo l’avanzamento della “canoa virtuale” in funzione della sua prestazione. Lo spettatore e tifosi hanno potuto seguire interamente la gara incitando i propri beniamini mentre i tecnici hanno potuto fare le loro valutazioni sulla gestione dell’atleta alla gara.

Due le società che si sono cimentate in questa prova, la Canottieri Sabazia con una trentina di atleti e la Canottieri Sanremo con dodici. Il club di casa favorito anche dal grande tifo locale, ha portato a casa 8 ori e altrettanti titoli liguri, 5 argenti e 3 bronzi. Prossimo impegno il 3 Marzo sul Lago di Puccini (Viareggio), nove atleti in erba si cimenteranno sulla distanza di 200 e 2000 mt.