Savona , l'8 marzo convegno su sport e stereotipi di genere. Tra gli ospiti: Tania Cagnotto, Novella Calligaris e Federica Pellegrini

Il summit, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con la sezione savonese dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, sara l’8 marzo 2024 a Savona, dalle ore 09 alle ore 17,30. L'incontro vuole essere immaginato un’opportunità di confronto tra giovani, istituzioni e il mondo dello sport, con l’organizzazione di tavoli di lavoro con le scuole per approfondire i temi relativi all’analisi delle disparità di genere nell’istruzione, ai programmi educativi inclusivi, al ruolo dello sport nel promuovere l’uguaglianza di genere, alle strategie per promuovere l’uguaglianza nei luoghi di lavoro, ai percorsi per l’empowerment e la leadership femminile e ai nuovi modelli contro gli stereotipi di genere.