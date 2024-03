Pallapugno: i calendari di Campionato e Coppa Italia degli Allievi

Dodici le squadre al via del campionato Allievi, divise in due gironi nella prima fase: nel Girone A troviamo Augusto Manzo, Araldica Castagnole, Bormidese, Cortemilia, Pro Paschese e San Biagio; nel Girone B sono state inserite Albese, Monastero Dronero, San Leonardo, Subalcuneo, Taggese e Virtus Langhe. Le prime quattro squadre classificate di ogni girone andranno direttamente ai quarti di finale a eliminazione diretta.



Allievi Girone A

Prima giornata

Mercoledì 1 maggio ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Augusto Manzo

Sabato 4 maggio ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Bormidese

Sabato 4 maggio ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Paschese



Seconda giornata

Sabato 11 maggio ore 18.30 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-San Biagio

Domenica 12 maggio ore 17 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Cortemilia

Lunedì 13 maggio ore 18 a Bormida: Bormidese-Araldica Castagnole



Terza giornata

Sabato 18 maggio ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Pro Paschese

Sabato 18 maggio ore 19 a Bormida: Bormidese-Augusto Manzo

Domenica 19 maggio ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-San Biagio



Quarta giornata

Venerdì 24 maggio ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Araldica Castagnole

Sabato 25 maggio ore 16 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Bormidese

Sabato 25 maggio ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Augusto Manzo



Quinta giornata

Sabato 1 giugno ore 16 a Bormida: Bormidese-San Biagio

Sabato 1 giugno ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Cortemilia

Lunedì 3 giugno ore 20 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Pro Paschese



Prima ritorno

Sabato 13 luglio ore 18 a Bormida: Bormidese-Cortemilia

Martedì 16 luglio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Biagio

Martedì 16 luglio ore 20 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Araldica Castagnole



Seconda ritorno

Venerdì 19 luglio ore 18.30 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Bormidese

Sabato 20 luglio ore 18.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Augusto Manzo

Domenica 21 luglio ore 18.30 a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese



Terza ritorno

Sabato 27 luglio ore 18.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Cortemilia

Lunedì 29 luglio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Araldica Castagnole

Martedì 30 luglio ore 20 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Bormidese



Quarta ritorno

Venerdì 2 agosto ore 18 a Bormida: Bormidese-Pro Paschese

Sabato 3 agosto ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-San Biagio

Lunedì 5 agosto ore 20 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Cortemilia



Quinta ritorno

Domenica 18 agosto ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Araldica Castagnole

Domenica 18 agosto ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Augusto Manzo

Domenica 18 agosto ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Bormidese

Allievi Girone B

Prima giornata

Venerdì 3 maggio ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Subalcuneo

Sabato 4 maggio ore 18 ad Alba: Albese-Taggese

Domenica 5 maggio ore 17.30 a Imperia: San Leonardo-Virtus Langhe



Seconda giornata

Giovedì 9 maggio ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo-Albese

Sabato 11 maggio ore 18 a Taggia: Taggese-San Leonardo

Domenica 12 maggio ore 17 a Dogliani: Virtus Langhe-Monastero Dronero



Terza giornata

Giovedì 16 maggio ore 18 a Cuneo: Subalcuneo-Taggese

Venerdì 17 maggio ore 20.30 ad Alba: Albese-Virtus Langhe

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-San Leonardo



Quarta giornata

Venerdì 24 maggio ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Taggese

Sabato 25 maggio ore 16 a Dogliani: Virtus Langhe-Subalcuneo

Domenica 26 maggio ore 16 a Imperia: San Leonardo-Albese



Quinta giornata

Venerdì 31 maggio ore 17.30 ad Alba: Albese-Monastero Dronero

Sabato 1 giugno ore 18.30 a Taggia: Taggese-Virtus Langhe

Domenica 2 giugno ore 17 a Cuneo: Subalcuneo-San Leonardo



Prima ritorno

Venerdì 12 luglio ore 17.30 a Taggia: Taggese-Albese

Sabato 13 luglio ore 18.30 a Dogliani: Virtus Langhe-San Leonardo

Lunedì 15 luglio ore 20 a Cuneo: Subalcuneo-Monastero Dronero



Seconda ritorno

Venerdì 19 luglio ore 18 ad Alba: Albese-Subalcuneo

Venerdì 19 luglio ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero -Virtus Langhe

Domenica 21 luglio ore 19.30 a Imperia: San Leonardo-Taggese



Terza ritorno

Sabato 27 luglio ore 18.30 a Dogliani: Virtus Langhe-Albese

Sabato 27 luglio ore 18.30 a Taggia: Taggese-Subalcuneo

Sabato 27 luglio ore 19 a Imperia: San Leonardo-Monastero Dronero



Quarta ritorno

Venerdì 2 agosto ore 18 ad Alba: Albese-San Leonardo

Sabato 3 agosto ore 18.30 a Taggia: Taggese-Monastero Dronero

Lunedì 5 agosto ore 20.30 a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe



Quinta ritorno

Domenica 18 agosto ore 18.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Albese

Domenica 18 agosto ore 18.30 a Dogliani: Virtus Langhe-Taggese

Domenica 18 agosto ore 18.30 a Imperia: San Leonardo-Subalcuneo

Fase a gironi anche per la Coppa Italia: nel Girone A ci sono Albese, San Biagio e Virtus Langhe; nel Girone B Monastero Dronero, Subalcuneo e Pro Paschese; nel Girone C Bormidese, San Leonardo e Taggese; nel Girone D Augusto Manzo, Araldica Castagnole e Cortemilia. Le prime classificate di ogni girone andranno direttamente in semifinale. La finale si giocherà sabato 24 agosto, alle 16.30, a Monastero Bormida.



Coppa Italia Allievi

Girone A

Prima giornata

Lunedì 10 giugno ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Albese



Seconda giornata

Venerdì 14 giugno ore 18 ad Alba: Albese-Virtus Langhe



Terza giornata

Martedì 18 giugno ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe-San Biagio



Prima ritorno

Domenica 23 giugno ore 20 Alba: Albese-San Biagio



Seconda ritorno

Sabato 29 giugno ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe-Albese



Terza ritorno

Sabato 6 luglio ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Virtus Langhe



Girone B

Prima giornata

Giovedì 6 giugno ore 20 a Cuneo: Subalcuneo-Pro Paschese



Seconda giornata

Lunedì 17 giugno ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monastero Dronero



Terza giornata

Venerdì 21 giugno ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Subalcuneo



Prima ritorno

Lunedì 24 giugno ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo



Seconda ritorno

Giovedì 27 giugno ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Pro Paschese



Terza ritorno

Giovedì 4 luglio ore 18 a Cuneo: Subalcuneo-Monastero Dronero



Girone C

Prima giornata

Sabato 8 giugno ore 18 a Taggia: Taggese-Bormidese



Seconda giornata

Martedì 11 giugno ore 18 a Bormida: Bormidese-San Leonardo



Terza giornata

Domenica 16 giugno ore 18.30 a Imperia: San Leonardo-Taggese



Prima ritorno

Venerdì 21 giugno ore 18 a Bormida: Bormidese-Taggese



Seconda ritorno

Sabato 29 giugno ore 18.30 a Imperia: San Leonardo-Bormidese



Terza ritorno

Sabato 6 luglio ore 18.30 a Taggia: Taggese-San Leonardo



Girone D

Prima giornata

Lunedì 10 giugno ore 20 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Araldica Castagnole



Seconda giornata

Domenica 16 giugno ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Cortemilia



Terza giornata

Sabato 22 giugno ore 18.30 a Cortemilia: Cortemilia-Augusto Manzo



Prima ritorno

Martedì 25 giugno ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Augusto Manzo



Seconda ritorno

Domenica 30 giugno ore 18.30 a Cortemilia: Cortemilia-Araldica Castagnole



Terza ritorno

Mercoledì 3 luglio ore 18 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Cortemilia



AUGUSTO MANZO: Alessio Manzo, Fabio Chiarle, Matteo Bosca, Mattia Ghignone.

ALBESE: Amedeo Riolfo, Ralph Artusio, Stefano Rivella, Tommaso Nimot, Giacomo Rainero.

ARALDICA CASTAGNOLE: Luca Bertorello, Emilio Paolo Marino, Andrea Forte, Marko Markov, Alessandro Fedele Manuele, Matteo Bertola.

BORMIDESE: Leonardo Parodi, Yuri Bonino, Angelo De Leo, Virginia Parodi, Stefano Berruti.

CORTEMILIA: Giulio Listello, Andrea Birello, Leonardo Giamello, Tommaso Balbiano, Adelajd Hyka, Francesco Asinaro, Nicolò Porro.

MONASTERO DRONERO: Nicolò Aimar, Davide Salvagno, Denis Cucchietti, Nicolò Serra.

PRO PASCHESE: Luigi Osenda, Pietro Boetti, Alessandro Baracco, Matteo Vinai, Nicolò Tarlao, Nicolò Barbero.

SAN BIAGIO: Patrick Calandri, Federico Mattalia, Alessandro Curti, Filippo Bergerone, Thomas Calandri, Luca Mondino.

SAN LEONARDO: Mattia Gandolfi, Alex Barla, Riccardo Astorino, Filippo Astorino, Alessandro Arquà.

SUBALCUNEO: Gabriele Ferreri, Leonardo Tallone, Alessio Serra, Martina Giubergia, Gabriele Pittavino.

TAGGESE: Loris Avolio, Mario Grosso, Francesco di Marco, Nicolò Perrone, Lorenzo Lanteri, Mattia Silipigni, Danny Chindamo.

VIRTUS LANGHE: Alberto Fresia Dotta, Matteo Chiarla, Nicolò Fontana, Dario Durando, Federico Sappa

