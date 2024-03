Nuoto. Premiazione in Regione Liguria per Francesca Fresia (VIDEO)

Francesca Fresia, nuotatrice imperiese, è stata recentemente premiata con una targa celebrativa dalla Regione Liguria per i suoi eccezionali risultati ai campionati Assoluti di Nuoto 2024 a Riccione.

Fresia ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 misti, registrando il sesto miglior tempo italiano di sempre e l'undicesimo a livello mondiale. Inoltre, ha aggiunto alla sua collezione la medaglia di bronzo nei 200 dorso.

Gli assessori regionali allo Sport e alla Formazione hanno elogiato il talento e il successo di Francesca, sottolineando il suo potenziale per una carriera sportiva brillante e il contributo della Liguria nel campo dello sport grazie a atleti come lei.

“Con questa targa vogliamo complimentarci con Francesca per il grande traguardo sportivo raggiunto – commentano gli assessori regionali Simona Ferro e Marco Scajola -. Un argento davvero pesante che potrà certamente essere un trampolino di lancio per una carriera brillante e ricca di soddisfazioni. La Liguria, grazie anche a Francesca, si conferma terra di sport e di grandi talenti pronti a portare in alto la ‘nostra’ bandiera in Italia e nel mondo”.